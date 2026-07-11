Родники возвращаются к жизни

Экология,Таза Казахстан
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Общенациональная экологическая инициатива Президента Касым-Жомарта Токаева «Таза Қазақстан» объединяет тысячи людей по всей стране вокруг одной цели – сохранить природу для будущих поколений.

фото СКО филиала РГП «Казводхоз»

Одним из ее важных направлений стала респуб­ликанская акция «Мөлдір бұлақ», которую реализует Министерство водных ресурсов и ирригации. Благодаря этой программе в Северо-Казахстанской области природные источники вновь становятся местами­ притяжения. Там, где еще недавно были заросли­ камыша­ и крутые склоны, сегодня появились удобные дорожки, беседки и площадки для набора чистой воды.

На днях в районе имени Шал-акына состоялось торжественное открытие благоустроенного родника Жанаталап. Северо-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» совместно с представителями госорганов, общественности и волонтерами провел комплекс работ по благоустройству родника и прилегающей территории. Источник очистили, оборудовали удобным спуском с тремя лестничными маршами и поручнями, установили площадку для набора воды и беседку, высадили молодые сосны. Сам родник обустроили с использованием обсадной трубы, благодаря чему вода стала доступной для посетителей в любое время года.

Перед открытием специалисты исследовали качество воды. Лабораторные анализы подтвердили, что все показатели соответствуют санитарным требованиям. Сегодня за чистой водой сюда приезжают не только жители Жанаталапа, но и соседних населенных пунктов.

За последние полтора месяца в районе имени Шал-акына вторую жизнь получили три природных источника. Помимо родника Жанаталап, благоустроен родник возле села Коктерек, а в ближайшее время к ним добавится еще один источник – возле села Акан-Барак. Исследования показали, что вода здесь отличается практически эталонным качеством. Проект предусматривает устройство бетонного колодца, вывод воды через трубу и создание удобного подхода к роднику.

Акция охватила практически всю Северо-Казахстанскую область. В Айыртауском районе благоустроили родник у Орлиной горы. Один из обновленных источников расположен возле села Покровка Есильского райо­на. Здесь расчистили территорию, оборудовали удобные дорожки, установили беседку, высадили деревья. Теперь сюда приезжают жители ближайших сел, чтобы набрать чистой воды и отдохнуть на природе.

В нынешнем году в мероприя­тиях приняли участие около 540 человек, в том числе волонтеры и пять аксакалов. Помимо благоустройства родников участники акции приводят в порядок прибрежные территории озера Пестрого и реки Есиль.

Свой вклад в большое экологическое дело внес и филиал «Есіл су». В нынешнем году коллектив предприятия благоустроил четыре родника и пять прибрежных территорий. «Мы отвечаем не только за водопроводные сети, но и считаем своим долгом заботиться о природных источниках. Все это делается для людей и останется на долгие годы», – говорят в филиале.

Представители местных исполнительных органов намерены облагородить и открыть родник Бірлік в районе Шал-акына. Всего в рамках второго этапа экологической акции «Мөлдір бұлақ» только 11 июля в Казахстане было очищено 58 родников и 35 водных объектов.

Символично, что масштабная экоакция проходила в дни, когда работники водного хозяйства отмечали свой профессиональный праздник. Лучших специалистов отрасли чествовали в областной универсальной научной библио­теке им. С. Муканова. Работа водников редко бывает заметна со стороны. Но именно благодаря этим людям бесперебойно функ­ционируют гидротехнические сооружения, в дома приходит вода, а природные источники, веками служившие человеку, получают вторую жизнь.

Родник невозможно создать заново – его можно только сохранить. Поэтому каждый очищенный источник, каждая посаженная сосна, каждая проложенная к воде тропинка становятся вкладом не только в экологию, но и в память о родной земле. Именно из таких, казалось бы, небольших дел рождается большая культура бережного отношения к природе.

#СКО #акция #экология #Казводхоз #Таза Қазақстан

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