Были рассмотрены современное состояние казахстанско-китайского сотрудничества в промышленности, строительстве, энергетике, ход осуществления совместных проект­ных инициатив, перспективные направления их дальнейшего укрепления.

Нурлыбек Налибаев подчеркнул стратегический характер отношений между Казахстаном и Китаем и высоко оценил потенциал дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами. Он также акцентировал внимание на важности перехода от простого увеличения объема товарооборота к качественному изменению его структуры, необходимости расширения взаимной торговли продуктами глубокой переработки, машиностроения, химии, фармацевтики, легкой промышленности.

В свою очередь Хань Чуньлинь отметил динамичные темпы развития двусторонних отношений и особую роль в этом процессе сос­тоявшихся в нынешнем году визитов на высоком уровне. Подтвердил готовность китайской стороны к дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства.

В завершение встречи стороны договорились поддерживать контакты по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия, сообщила пресс-служба Правительства.