Вычислен последний фигурант «титанового» дела

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области, задержание прошло в Алматы. Мужчина больше десяти лет числился в розыске по громкому делу о хищении титанового слитка. В 2015 году группа работников Усть-каменогорского металлургического комбината договорилась с охраной и вывезла с предприятия слиток цветного металла весом 9,2 тонны.
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