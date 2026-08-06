Вычислен последний фигурант «титанового» дела

На тот момент его стоимость составляла 31 млн тенге. Для наглядности: слиток титана весом примерно 9 тонн представляет собой трехметровый цилиндр диаметром 1–1,2 м.

«Слиток вывезли на грузовике, спрятав его под техническим и бытовым мусором, – рассказали в департаменте. – Металл продали».

Следствие оперативно выявило всех участников схемы, титановый слиток нашли и изъяли. Фигуранты предстали перед судом. Только один участник успел скрыться, и все это время сотрудники продолжали его розыск. В настоя­щее время 63-летний мужчина водворен в изолятор временного содержания. Как подчеркнули полицейские, закон неотвратимости наказания работает.