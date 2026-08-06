МВД присоединилось к реализации республиканского проекта «Читающая нация»

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

В течение шести месяцев правоохранителям предстоит прочитать 15 книг

Фото: Polisia.kz

Сегодня министерство внутренних дел Республики Казахстан и общественный фонд «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» подписали меморандум о сотрудничестве по совместной реализации республиканского проекта «Читающая нация», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД 

Документ подписали заместитель министра внутренних дел Айдар Сайтбеков и председатель общественного фонда «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» Бакытжан Турлыбеков.

Проект реализуется в целях исполнения поручения Главы государства по развитию культуры чтения, а также в рамках концепции «Закон и порядок», направленной на формирование в обществе высокой правовой культуры, уважительного отношения к закону и осознанного понимания гражданами важности его соблюдения.

В соответствии с меморандумом сотрудники органов внутренних дел примут участие в республиканском марафоне по чтению книг «Читающая нация» по специальному направлению «Читающий государственный служащий» .В течение шести месяцев участникам предстоит прочитать 15 книг, поделиться своими впечатлениями и принять участие в интеллектуальных мероприятиях в рамках проекта.

Основная цель марафона — формирование устойчивой культуры чтения, широкая популяризация чтения книг и развитие у государственных служащих навыков непрерывного саморазвития. Проект уже показал свою актуальность и эффективность. В 2025 году марафон в пилотном режиме он был проведен в Карагандинской, Костанайской областях и городе Шымкенте, объединив более 189 тысяч участников разных возрастов и профессий.

По итогам пилотного этапа начальник отдела штаба департамента полиции Костанайской области Гулзат Мустафина заняла II место, а начальник пожарной части управления по чрезвычайным ситуациям города Темиртау Владимир Конев — III место. Их достижения наглядно продемонстрировали, что стремление к знаниям и непрерывному развитию является важной составляющей профессиональной культуры государственных служащих.

Успешные результаты пилотного этапа создали прочную основу для расширения инициативы на республиканском уровне и привлечения к ней государственных органов и организаций.

«Чтение книг является важной основой профессионального и духовного развития сотрудника полиции. Оно способствует совершенствованию знаний, расширению кругозора, укреплению патриотического духа и чувства ответственности. По поручению министра внутренних дел с 2024 года в данном направлении проводится системная работа. В министерстве и территориальных департаментах открыты библиотеки. Сотрудники полиции проявляют большой интерес к чтению и осваивают новые книги ежемесячно. Кроме того, в министерстве ежегодно проводится конкурс работ детективного жанра «Серт». Лучшие произведения издаются отдельной книгой. Выпущенные министерством издания пополняют цифровую библиотеку», — поделился заместитель министра внутренних дел Айдар Сайтбеков.

Своим мнением также высказал председатель общественного фонда «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» Бакытжан Турлыбеков.

«Развитие культуры чтения — общенациональная задача, определенная Главой государства. Для нас присоединение министерства внутренних дел к проекту имеет особое значение. Уверен, что участие сотрудников полиции в марафоне станет ярким примером того, что современный государственный служащий — это не только профессионал своего дела, но и человек, постоянно стремящийся к знаниям, развитию и самосовершенствованию, — отметил он.

Подписание меморандума свидетельствует о стремлении сторон объединить усилия по развитию культуры чтения, укреплению интеллектуального потенциала общества и формированию в Казахстане новой культуры чтения.
 

#МВД #проект #книги #ЗИП #«Читающая нация»

Популярное

Все
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Логистический прорыв
Не теряя поливной влаги
Рассмотрен комплексный план развития легпрома
Гостья на кирпичной стене
Ставка на инженеров
Цифровые проекты полиции
Программа модернизации – в действии
Запущена программа по обучению безработных женщин
Песни Абая – в сердцах молодежи
Наши школьники покоряют «Сириус»
«Шить» будущее своими руками
Обеспечить транспарентность процесса
На службе Отечеству и народу
От увлечения – к мечте
Тюркский культурный код в произведениях Батухана Баймена
Аль-Фараби: городская среда и субъектность человека
Не хочется уезжать
Жизнь за окном
Нужен ли бумажный документ?
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
«Зеленое сердце» Семея
Когда молчание делает соучастником преступления
Стартовала акция «Дорога в школу»
«Кайрат» сыграет с «Левски»
Витаминный конвейер с пригородных полей
Токаев принял участие в открытии этапа чемпионата мира UIM F1H2O на Иссык-Куле
Введен в строй групповой водопровод «Тама-Тастанбек»
Аль-Фараби и геометрия будущего
Определены новые подходы
Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК
Формируя электоральную повестку
Задействованы возвращенные активы
Масштабное шоу пройдет в столице
«Тобол» сыграет с «Партизаном»
Завершить уборку в срок
Безопасность и образование детей – под особый контроль
Два взгляда на одну эпоху
Прогнозировать риски, а не устранять последствия
Правительство Казахстана утвердило План развития гидроэнергетической отрасли
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау

Читайте также

Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
ОПГ незаконно добывала золото в Кызылординской области
Освободили от штрафов по амнистии
Костанаец организовал незаконную выдачу займов под 120 % го…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]