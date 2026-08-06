МВД присоединилось к реализации республиканского проекта «Читающая нация»

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Сегодня министерство внутренних дел Республики Казахстан и общественный фонд «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» подписали меморандум о сотрудничестве по совместной реализации республиканского проекта «Читающая нация», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

Документ подписали заместитель министра внутренних дел Айдар Сайтбеков и председатель общественного фонда «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» Бакытжан Турлыбеков.

Проект реализуется в целях исполнения поручения Главы государства по развитию культуры чтения, а также в рамках концепции «Закон и порядок», направленной на формирование в обществе высокой правовой культуры, уважительного отношения к закону и осознанного понимания гражданами важности его соблюдения.

В соответствии с меморандумом сотрудники органов внутренних дел примут участие в республиканском марафоне по чтению книг «Читающая нация» по специальному направлению «Читающий государственный служащий» .В течение шести месяцев участникам предстоит прочитать 15 книг, поделиться своими впечатлениями и принять участие в интеллектуальных мероприятиях в рамках проекта.

Основная цель марафона — формирование устойчивой культуры чтения, широкая популяризация чтения книг и развитие у государственных служащих навыков непрерывного саморазвития. Проект уже показал свою актуальность и эффективность. В 2025 году марафон в пилотном режиме он был проведен в Карагандинской, Костанайской областях и городе Шымкенте, объединив более 189 тысяч участников разных возрастов и профессий.

По итогам пилотного этапа начальник отдела штаба департамента полиции Костанайской области Гулзат Мустафина заняла II место, а начальник пожарной части управления по чрезвычайным ситуациям города Темиртау Владимир Конев — III место. Их достижения наглядно продемонстрировали, что стремление к знаниям и непрерывному развитию является важной составляющей профессиональной культуры государственных служащих.

Успешные результаты пилотного этапа создали прочную основу для расширения инициативы на республиканском уровне и привлечения к ней государственных органов и организаций.

«Чтение книг является важной основой профессионального и духовного развития сотрудника полиции. Оно способствует совершенствованию знаний, расширению кругозора, укреплению патриотического духа и чувства ответственности. По поручению министра внутренних дел с 2024 года в данном направлении проводится системная работа. В министерстве и территориальных департаментах открыты библиотеки. Сотрудники полиции проявляют большой интерес к чтению и осваивают новые книги ежемесячно. Кроме того, в министерстве ежегодно проводится конкурс работ детективного жанра «Серт». Лучшие произведения издаются отдельной книгой. Выпущенные министерством издания пополняют цифровую библиотеку», — поделился заместитель министра внутренних дел Айдар Сайтбеков.

Своим мнением также высказал председатель общественного фонда «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» Бакытжан Турлыбеков.

«Развитие культуры чтения — общенациональная задача, определенная Главой государства. Для нас присоединение министерства внутренних дел к проекту имеет особое значение. Уверен, что участие сотрудников полиции в марафоне станет ярким примером того, что современный государственный служащий — это не только профессионал своего дела, но и человек, постоянно стремящийся к знаниям, развитию и самосовершенствованию, — отметил он.

Подписание меморандума свидетельствует о стремлении сторон объединить усилия по развитию культуры чтения, укреплению интеллектуального потенциала общества и формированию в Казахстане новой культуры чтения.

