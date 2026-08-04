Обменялись опытом с коллегами

Программа «Экспертиза состоя­ния, стабилизация и био­логическая безопасность докумен­тов в процессе хранения» объединила специалистов библиотечного дела, занимающихся вопросами обеспечения сохранности документального наследия. НАН РК представляли руководитель сектора периодических изданий службы обслуживания пользователей Сауле Жусупова и библиотекарь службы книгохранения Камшат Тазабек.

В рамках программы участники изучили современные методы диагностики состояния библио­течных фондов, технологии консервации и реставрации редких и ценных документов, а также подходы к обеспечению их биологической безопаснос­ти при длительном хранении. Особое внимание было уделено профилактике повреждений, вызванных микроорганизмами и другими биологическими факторами, а также внедрению современных стандартов сохранности культурного наследия.

Помимо теоретических занятий и практических семинаров, прог­рамма предусматривала обмен рабочим опытом с коллегами из крупнейших библиотек мира. Профессиональный диалог способствовал внедрению передовых международных практик в работу отечественных книгохранилищ и реставрационных центров. Полученные знания, по словам казахстанских специалистов, будут использованы для дальнейшего совершенствования системы учета и хранения фондов Национальной академической библиотеки РК, где сосредоточена значительная часть книжного и документального наследия страны.