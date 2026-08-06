Золото, рожденное трудом

Как известно, в Баку завершился чемпионат мира по видам борьбы среди спортсменов до 17 лет, собравший около 700 атлетов из более чем 60 стран. Турнир стал одним из самых представительных за всю историю проведения, а уровень конкуренции оказался исключительно высоким. Воспитанник шымкентской школы греко-римской борьбы Дияр Аманали (весовая категория до 55 кг) уверенно прошел всю дистанцию, не оставив шансов соперникам из Греции, России, Грузии и Болгарии. Победа в финале принесла казахстанцу звание чемпиона мира и вошла в историю отечественной юношеской борьбы.

В аэропорту чемпиона ожидали родные, друзья, тренеры, представители спортивной общественности и десятки болельщиков. Победителя осыпали шашу, угощали баурсаками и благодарили за блестящее выступление на мировой арене. Особым моментом торжественной встречи стал подарок чемпиону – породистый скакун. Такой жест отражает глубокое уважение к спортивным победам и национальным традициям, в которых чествование героев всегда занимало особое место.

Отметим, что успешным оказалось выступление и другого представителя Шымкента. Бронзовую медаль в соревнованиях по вольной борьбе завоевал Мардан Орынбасар.

За каждой медалью стоят годы еже­днев­ных тренировок, дисциплины и самоотверженного­ труда. Дияр Аманали говорит, что чемпионский титул – итог совместной работы спортсмена, тренеров и семьи. Наставники подчеркивают: успех стал закономерным результатом многолетней подготовки и системной работы с талантливой молодежью.

Триумф Дияра Аманали и бронзовая награда Мардана Орынбасара свидетельствуют, что отечественная школа борьбы воспитывает атлетов мирового уровня, которые могут стать надеждой страны на взрослых международных первенствах и Олимпийских играх.