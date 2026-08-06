Золото, рожденное трудом

Спорт
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Шымкенте торжественно встретили юного борца Дияра Аманали.

фото из личного архива Дияра Аманали

Как известно, в Баку завершился чемпионат мира по видам борьбы среди спортсменов до 17 лет, собравший около 700 атлетов из более чем 60 стран. Турнир стал одним из самых представительных за всю историю проведения, а уровень конкуренции оказался исключительно высоким. Воспитанник шымкентской школы греко-римской борьбы Дияр Аманали (весовая категория до 55 кг) уверенно прошел всю дистанцию, не оставив шансов соперникам из Греции, России, Грузии и Болгарии. Победа в финале принесла казахстанцу звание чемпиона мира и вошла в историю отечественной юношеской борьбы.

В аэропорту чемпиона ожидали родные, друзья, тренеры, представители спортивной общественности и десятки болельщиков. Победителя осыпали шашу, угощали баурсаками и благодарили за блестящее выступление на мировой арене. Особым моментом торжественной встречи стал подарок чемпиону – породистый скакун. Такой жест отражает глубокое уважение к спортивным победам и национальным традициям, в которых чествование героев всегда занимало особое место.

Отметим, что успешным оказалось выступление и другого представителя Шымкента. Бронзовую медаль в соревнованиях по вольной борьбе завоевал Мардан Орынбасар.

За каждой медалью стоят годы еже­днев­ных тренировок, дисциплины и самоотверженного­ труда. Дияр Аманали говорит, что чемпионский титул – итог совместной работы спортсмена, тренеров и семьи. Наставники подчеркивают: успех стал закономерным результатом многолетней подготовки и системной работы с талантливой молодежью.

Триумф Дияра Аманали и бронзовая награда Мардана Орынбасара свидетельствуют, что отечественная школа борьбы воспитывает атлетов мирового уровня, которые могут стать надеждой страны на взрослых международных первенствах и Олимпийских играх.

#Спорт #Шымкент #Дияр Аманали

Популярное

Все
Разумная привычка, а не просто тренд
Учиться наблюдать
За счет возвращенных активов
Пора получать из пшеницы не только муку...
Бренды создает микробизнес
Господдержка доступна для всех
Обменялись опытом с коллегами
В Алматы – большое новоселье
Требования к профессионализму повышаются
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
«Зеленое сердце» Семея
Когда молчание делает соучастником преступления
После старта агитации в электоральном рейтинге партий произошли изменения
Встречи регулярные, интерес взаимный
Обеспечивая мониторинг рудничной атмосферы
Инфантино предложил сделку членам ФИФА
Стартовала акция «Дорога в школу»
«Кайрат» сыграет с «Левски»
Бакинский триумф Дияра Аманали
Получена первая энергия от новой газовой электростанции
Витаминный конвейер с пригородных полей
Синергия водосбережения, цифровых решений и модернизации
Павлины украсили дорожную развязку
Токаев принял участие в открытии этапа чемпионата мира UIM F1H2O на Иссык-Куле
Введен в строй групповой водопровод «Тама-Тастанбек»
Золото гребли лопатами
Аль-Фараби и геометрия будущего
Гранты на подготовку кадров
Определены новые подходы
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
В Атырау появится уникальная локация
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам

Читайте также

«ПСЖ» открыл академию в Казахстане
Первенство планеты – на Капшагае
Кто выступит на Billie Jean King Cup
Казахстанские борцы завоевали три медали на международном т…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]