Кандидат в депутаты Курултая встретилась с жителями Павлодарской области

Фото: пресс-служба Центрального предвыборного штаба ОСДП

В селе Аккулы Павлодарской области состоялась встреча кандидата в депутаты Курултая от Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Розы Джусуповой с жителями района, сообщает Kazpravda.kz

Партийный актив и представителей местной общественности объединил формат неформального общения. Кандидат в депутаты Курултая представила основные положения предвыборной программы, посвященные вопросам социальной политики, развития сельских территорий, здравоохранения и защиты трудовых прав.

Жители района активно включились в обсуждение и озвучили ряд острых и актуальных проблем, волнующих сельчан. В частности, речь шла о развитии социальной и транспортной инфраструктуры, ремонте автомобильных дорог, обеспечении населения качественной питьевой водой и стабильным электроснабжением.

Также участники встречи обсудили вопросы поддержки сельского хозяйства, включая доступность льготного кредитования и субсидирования, а также использование пастбищных угодий.

Отдельное внимание было уделено вопросам занятости, созданию новых рабочих мест и поддержке молодых специалистов.

По словам Розы Джусуповой, подобные мероприятия позволяют ознакомиться с предложениями от населения и определить наиболее актуальные вопросы.

Вместе с тем все обращения и предложения, поступившие в ходе встречи, будут систематизированы и рассмотрены в рамках дальнейшей работы предвыборного штаба.

В дальнейшем партийцы планирует провести серию аналогичных встреч с жителями других населенных пунктов региона.