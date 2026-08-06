Фестиваль Comic Con Astana 2026 стартовал в столице

Фото: акимат Астаны

В столице начал работу крупнейший фестиваль гик-культуры, объединяющий поклонников кино, комиксов, видеоигр, аниме и косплея, Comic Con Astana 2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

В этом году мероприятие проходит сразу на двух площадках. На «Барыс Арене» организована основная сценическая программа, а в ледовом дворце «Алау» развернута выставочная зона. В течение четырех дней гостей ждут встречи с международными хедлайнерами, автограф-сессии, конкурс косплея, музыкальные и танцевальные выступления, интерактивные площадки, тематические стенды и фестивальный маркет.

Уже в первый день посетители смогут увидеть выступления творческих коллективов на сцене Pop Asia, взрослую и детскую номинации любительского конкурса косплея, концертную программу и встречи со специальными гостями. Одним из главных событий дня станет официальное открытие Comic Con Astana 2026.

«Comic Con Astana объединяет не только поклонников современной поп-культуры, но и художников, дизайнеров, косплееров, музыкантов, танцевальные коллективы и авторов тематических проектов. Для многих участников фестиваль становится возможностью представить свои работы широкой аудитории и обменяться опытом с единомышленниками. Одним из ключевых событий традиционно остается конкурс косплея. Его участники представят образы персонажей фильмов, сериалов, видеоигр, комиксов и аниме, созданные своими руками», – отметили в столичной администрации.

Там же добавили, что фестиваль продлится до 9 августа. В последующие дни гостей ждут встречи с международными звездами, автограф-сессии, конкурсные выступления, тематические площадки и другие мероприятия для поклонников современной поп-культуры.