Атырауская область в 2023 году. Лидер по инвестициям

В общем объёме промышленного производства страны 24% приходится на Атыраускую область. К тому же регион занимает лидирующие позиции в республиканском рейтинге по привлечению инвестиций. С какими результатами Атырауская область подходит к концу 2023 года, каковы приоритеты и перспективы - в рамках совместного проекта СЦК и акиматов, посвященного подведению итогов уходящего года, Ortcom.kz в очередном материале рассказывает о «нефтяном регионе» Казахстана.

Фото: ortcom.kz

Промышленный потенциал Прикаспия

Объем промышленной продукции в Атырауской области на январь-октябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 14,1% и составил 9,1 триллиона тенге. Добыто 43,9 миллиона тонн нефти и 22,7 миллиарда кубометров попутного нефтяного газа.

Объем инвестиций в основной капитал составил 2,4 триллиона тенге, из них внешние – 902 миллиарда тенге, внутренние – 1,5 триллиона тенге.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, посещая регион в прошлом году, одним из приоритетов обозначил диверсификацию экономики. При этом одной из наиболее актуальных задач поставил наращивание мощностей нефтехранилищ. Первые подвижки в этом вопросе есть. В области дан старт трем инвестиционным проектам. Один из них – склад хранения сжиженного газа. Стоимость - 18 миллионов долларов, смогут работать на объекте 60 человек, хранить – 3 тысячи тонн газа. Проект обещают запустить уже в следующем году.

В целом в нефтегазовой отрасли и энергетике до 2028 года по области запланировали реализовать 19 проектов стоимостью 4,8 триллиона тенге.

В 2023 году запущены 2 инвестиционных проекта на общую сумму 23,1 миллиарда тенге. Это производство продукции измерительных устройств, а также ветровая электростанция.

Кроме того, в регионе продолжаются работы по нескольким инновационным производствам. Прежде всего, это производство геотекстиля, а также экструзионных геосинтететических материалов. Продукция может быть использована в строительстве автомобильных дорог, гидротехнике для строительства трубопроводов, складов и в других отраслях промышленности. Раньше эти продукты покупали за рубежом. В скором времени внутренний рынок будет обеспечен отечественной продукцией.

Также уделяется внимание развитию сельского хозяйства. Птицефабрика по производству полуфабрикатов из мяса птицы стоимостью почти 10 миллиардов тенге с 2024 года будет производить 5 тысяч тонн продукции в год. Ведутся работы по строительству и новой и расширению действующей теплиц.

Реализация данных проектов позволит диверсифицировать экономику области, повысить производственный и инвестиционный потенциал региона, а также создать новые рабочие места.

Какие мощности запущены или модернизированы в энергетике?

Для надёжного электроснабжения западного региона АО «KEGOC» реализовало проекты по улучшению энергосистемы в регионе. Строительство новых линий 220 кВт значительно увеличивает пропускную способность электрических сетей со 100 МВт до 200 МВт. Это позволит передать мощность в Мангистауский регион, а также в целом необходимо для подключения к единой электрической системе Казахстана.

Всего построено пять линий электропередачи 220 кВт по маршруту «Западно-Казахстанский энергоузел – Атырау - Мангистау» общей протяженностью порядка 780 километров.

Также в текущем году проведены капитальные ремонтные работы на 123 подстанциях и 819 километрах электрических сетях. Почти 128 километров электролиний заменены в 2023 году в 6 населённых пунктах: Жантерек, Мукур, Кенбай, Доссор, ПМС, Зарослый. До конца года планируется обновить и ввести в эксплуатацию 122 километра электролиний в сёлах Береке и Сарыозек.

В этом году подведены газопроводы к селам Кызыл уй и Жаскайрат, проведено 102 километра газопроводов. Кроме того, ведется строительство газопровода в 6 селах. В настоящее время охват населения голубым топливом составляет 98,8%.

Местные власти намерены построить новую газораспределительную станцию и проложить магистральный газопровод протяженностью 46,8 километра. Это позволит обеспечить стабильным газоснабжением города и пригородные поселки, в которых проживает более 160 тысяч человек.

Дороги для наращивания транзитного потенциала региона

Один из актуальных вопросов для Атырауской области - строительство дороги республиканского значения «Атырау-Астрахань».

На сегодняшний день введено в эксплуатацию 252 километра участка этой автодороги общей протяженностью 277 километров. На остальных 25 километрах работы продолжаются.

Всего в 2023 году в области проложено более 240 километров автомобильных дорог, по городу Атырау - 88 километров, в районах - 152 километра. В соответствии с планом до 2027 года планируется реконструкция имеющихся 77 километров дорог, средний ремонт - на 46 километрах дорог, капитальный ремонт - на 87 километрах дорог.

Как стимулируют в регионе к предпринимательству?

В целях поддержки бизнеса и развития предпринимательства реализуются государственные и региональные программы. «Дорожная карта бизнеса 2025» набирает темпы и становится самым действенным механизмом поддержки в сфере предпринимательства. В рамках программы в текущем году было выделено 12,3 миллиарда тенге из бюджета, а на сегодняшний день общая сумма поддержки составила 35,8 миллиарда тенге для 816 предпринимательских проектов.

Кроме того, в 2023 году в области запущен проект «Ауыл аманаты» на сумму 1,5 миллиарда тенге. На сегодняшний день поступило 280 заявок на получение кредита на сумму 2,3 миллиарда тенге. Из них 150 заявок на общую сумму 1,2 миллиарда тенге одобрены, а 137 заявок на общую сумму 1,1 миллиарда тенге профинансированы.

В результате оказанных мер господдержки количество субъектов МСП растет – сегодня уже 73,6 тысячи, а численность занятых достигла 150 тысяч человек.

Образование, медицина, жильё

В регионе в 2023 году открыто 10 школ, капитально отремонтированы 3 школы. В рамках нацпроекта «Комфортная школа» ведутся строительно-монтажные работы 9 школ. А в целом на территории области ведётся строительство 10 школ, 2 из которых - за счет Фонда поддержки инфраструктуры образования. Также провели модернизацию 25 школ области: то есть, текущий ремонт, кабинеты новой модификации, обновлённые столовые и библиотеки, системы безопасности и многое другое. В следующем году планируется реновация еще 25 школ с использованием инструмента ГЧП.

Открыто 3 новых детских сада на 870 детей. До конца 2023 года откроется еще 6 детских садов, которые смогут посещать порядка 1,7 тысячи маленьких атыраусцев.

Для детей, нуждающихся в специальном образовании, в 2023 году открыты 4 инклюзивных кабинета, всего работают 25 таких кабинетов.

В целом по области показатель обеспечения дошкольным образованием вырос с 82% до 87%.

Среди достижений сферы – открытие первой школы-интерната для одаренных в спорте детей. А в целом в области действует 14 737 спортивных секций, в т.ч. 5 900 – в сельской местности.

В этом году завершено строительство 4 объектов здравоохранения, еще 8 - будут завершены до конца года. Регион целенаправленно работает над привлечением медицинских специалистов. Принято решение специалистам, приходящим в городские медицинские организации единовременно выплачивать по 3 миллиона тенге, а специалистам, приходящим в сельские медицинские организации - по 5 миллионов тенге. Также для врачей запускается льготная ипотечная программа через АО «Отбасы банк». По этой программе жилье смогут получить такие медицинские специалисты, как хирург, анестезиолог, реаниматолог, инфекционист, травматолог, невролог и другие. Все участники программы должны быть основными сотрудниками государственных организаций здравоохранения. Среди всех регионов данная программа первой запускается в Атырауской области.

Не менее актуален для региона жилищный вопрос. На сегодняшний день в очереди на жильё по области стоят почти 30 тысяч человек. Из коммунального жилищного фонда обеспечены 242 семьи. На предусмотренные средства из республиканского и местного бюджета 292 арендных квартиры купят для социально уязвимых слоёв населения.

Дефицит воды: проблему легче предупредить

Говоря об Атырауской области, трудно не затронуть тему водоснабжения. И местные власти всерьез озабочены дефицитом воды, который прогнозно в будущем вырастет до 30%. В связи с этим начаты работы по запуску новых фильтрующих станций. В настоящее время ведется строительство фильтровальной станции №5, в следующем году она будет полностью завершена. Разрабатывается проектно-сметная документация на водопроводно-фильтровальную станцию №6, строительные работы начнутся в следующем году. Также планируется построить водонасосную станцию, которая будет подавать воду к этим двум фильтрующим станциям. Строительство начнется в следующем году.

Местные власти работают над тем, чтобы помощью этих стратегически важных объектов предотвратить нехватку воды в ближайшие пять лет.

Кроме того, завершился один из масштабных проектов в области - реконструкция магистрального водопровода «Астрахань – Мангышлак», который обеспечивает питьевой водой населенные пункты Курмангазинского, Исатайского, Жылыойского районов Атырауской области, села Мангистауской области. Модернизированный магистральный водовод станет источником дополнительных 60 тысяч кубометров воды для населения, предприятий и сельского хозяйства Атырауской и Мангистауской областей. Охват населения питьевой водой составляет 99,7%.

Особое внимание уделяется дноуглубительным работам на реках Жайык и Кигаш, чтобы увеличить объемы воды и улучшить гидрологический режим рек. Так, в текущем году на руслах и протоках реки Жайык углублено порядка 33 километров, на реке Кигаш и ее притоках - на участках общей протяженностью 63 километра.

А решению проблем обмеления Каспийского моря будет способствовать деятельность Института по изучению Каспия, создать который поручил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. В настоящее время Институт создается совместно с министерствами науки и высшего образования, водных ресурсов. Головной офис будет находиться в городе Актау, а филиал - в Атырау.

Надо отметить, что проблемы Каспийского моря поднимаются Президентом Казахстана и на различных международных площадках. На важности укрепления долгосрочного международного сотрудничества для сохранения экосистемы Каспия Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание как на Шестом Каспийском саммите, так и на общих дебатах в рамках 78-сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Итоги же развития Атырауской области в 2023 году свидетельствуют о том, что уходящий год для региона стал временем реализации запланированных проектов, выработки мер для ответа на вызовы современности, а также заложил основу для будущих достижений.