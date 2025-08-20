Августовская конференция в Таразе отметила достижения и поставила новые задачи

Образование
9
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Традиционное педагогическое совещание «Будущее образования: честный гражданин, профессиональный специалист» в Таразе подвела итоги и дала импульс к развитию сферы образования региона, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото Агадила Рысмахана

С приветственным словом перед собравшимися выступила первый вице-министр просвещения РК Майра Мелдебекова. Гостья рассказала о мерах поддержки, оказываемых государством педагогам, и обозначила ключевые направления нового учебного года. По ее словам, сегодня важно не только повысить качество образования, но и воспитать у подрастающего поколения патриотизм, честность и ответственность.

В свою очередь аким области Ербол Карашукеев процитировал слова Президента РК Касым-Жомарта Токаева о том, что «новый облик нации формируется благодаря образованным, трудолюбивым, ответственным и, самое главное, честным гражданам».

- Перед системой образования стоит задача – воспитать всесторонне развитую личность, вобравшую в себя национальные и общечеловеческие ценности. Для этого учителя должны быть не просто преподавателями, а настоящими проводниками нравственности и духовного развития. Ведь будущее нашей независимой страны закладывается в школе. Именно поэтому каждый ребенок – это надежда нации, а каждый учитель – садовник этой надежды, – подчеркнул глава региона.

В этом году на развитие сферы образования региона выделено 344,3 млрд тенге. В настоящее время ведется строительство 26 объектов образования. До конца года планируется сдать в эксплуатацию 10 школ и 5 пристроек к учебным заведениям. В 2026 году в пользование детей будет передано еще 11 объектов.

В рамках национального проекта «Комфортная школа» в текущем году в селах Каракемер и Карасу Кордайского района откроются новые школы на 300 мест каждая, а в Таразе школа на 600 мест. Кроме того, по поручению Президента проводится модернизация 10 школ.

На оснащение кабинетов естественных наук, робототехники и STEM-дисциплин, учебных мастерских, мебели, средств безопасности, школьных столовых и библиотек направлено 1,7 млрд тенге.

Аким области обязал руководителей профильных управлений и местных исполнительных органов обеспечить полную готовность образовательных учреждений к отопительному сезону, укомплектованность материально-технической базой и своевременное завершение строительных работ с соблюдением качества.

Особое внимание уделено дошкольным организациям, ведь именно в них закладывается фундамент будущего нации. Глава региона подчеркнул необходимость жесткого контроля за безопасностью детей в детских садах.

В ходе конференции руководитель областного управления образования Нурбек Оршыбеков подвел итоги 2024–2025 учебного года и обозначил задачи на предстоящий период. С содержательными докладами по актуальным вопросам сферы образования выступили вице-президент Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина Анар Танирбергенова, преподаватель Школы инженерных и цифровых наук Назарбаев Университета Азамат Ешмухамбетов, эксперт в области образования Руслан Каратабанов и директор колледжа «Беткайнар» Гульнар Алимбаева.

Аким области высоко оценил достижения жамбылских учителей и учеников, отметив и значимость статуса педагогов в обществе. Августовская конференция завершилась церемонией награждения отличившихся в минувшем учебном году.


 

 

