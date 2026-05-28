ЕНУ расширяет сотрудничество с ведущими вузами России

Образование
Айман Аманжолова
корреспондент

Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева заключил соглашение о сотрудничестве с Всероссийской академией внешней торговли. Документ подписали ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков и ректор ВАВТ Виттория Идрисова, передает корреспондент Kazpravda.kz

Церемония подписания состоялась в ходе официального визита делегации Всероссийской академии внешней торговли в Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева. Встреча была приурочена к государственному визиту Президента Российской Федерации Владимира Путина в Республику Казахстан и прошла в контексте укрепления казахстанско-российского сотрудничества в сфере высшего образования и науки. Как отметили стороны, данное соглашение стало одним из важных шагов в развитии международного партнерства в сфере образования и науки.

В ходе встречи участники обсудили вопросы развития академической мобильности, реализации совместных образовательных программ, проведения научных исследований и поддержки международных проектов. Особое внимание было уделено расширению сотрудничества в сфере запуска программ двойного диплома, обмена опытом между профессорско-преподавательским составом и поддержки молодых ученых.

Ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков отметил, что связи между вузами двух стран продолжают последовательно укрепляться.

«Наше сотрудничество с ведущими российскими вузами развивается системно. Сегодня многие наши студенты обучаются в крупных научно-образовательных центрах Москвы, Новосибирска, Омска. Эти связи позволяют молодежи получать профессиональный опыт и формироваться как конкурентоспособные специалисты международного уровня. Уверен, что в дальнейшем данное партнерство выведет сотрудничество двух стран в сфере образования и науки на новый уровень», - сказал ректор.

В свою очередь ректор ВАВТ Виттория Идрисова подчеркнула взаимную значимость подписанного меморандума.

«Мы высоко ценим партнерство, установленное с Евразийским национальным университетом. Это сотрудничество является не только официальной связью между двумя вузами, но и важной частью долгосрочного стратегического взаимодействия, направленного на развитие образования и науки. Такие контакты позволяют преподавателям и студентам обмениваться опытом в новой академической среде, осваивать современные образовательные методики и повышать профессиональные компетенции на международном уровне», -подчеркнула она.

Стоит отметить, что Всероссийская академия внешней торговли -один из ведущих вузов Москвы, готовящих специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности. Академия была основана в 1931 году.

Сегодня академия реализует программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по направлениям экономики, менеджмента и юриспруденции. Каждая программа бакалавриата предусматривает обязательное изучение двух иностранных языков. В настоящее время студенты могут изучать английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, китайский, корейский, вьетнамский и арабский языки.

 

