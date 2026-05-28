Образовательные центры проекта «Сириус – Казахстан» могут запустить в Астане и Алматы

Проект «Сириус – Казахстан» направлен на создание современной образовательной среды и развитие системы работы с одаренными детьми. Его ключевая задача – раннее выявление талантов и их последовательное продвижение через углублённые программы по науке, технологиям и проектной деятельности.

Данная платформа формирует устойчивую экосистему поддержки талантливых школьников в стране. Она реализуется во исполнение поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева и направлена на повышение качества образования и конкурентоспособности казахстанских учащихся на международном уровне. Эта инициатива является частью государственной политики по развитию человеческого капитала в сфере образования.

Образовательный процесс строится на сочетании государственных стандартов РК и современных подходов в обучении. Основной акцент делается на математике, естественных науках, а также направлениях ИИ, робототехники и проектной деятельности, где учащиеся решают прикладные и исследовательские задачи.

Обучение будет осуществляться на основе интегрированных образовательных программ. Предусматривается внедрение углубленного изучения естественно-научных и технических дисциплин, развитие программ в области ИИ, инженерии, робототехники и проектного обучения, а также организация подготовки и переподготовки педагогических кадров на базе образовательных организаций «Сириус».

Проект «Сириус – Казахстан» предусматривает обязательное включение национального содержания в образовательный процесс. В учебные программы будут интегрированы курсы «Домбыра», «Ұлттық өнер», «Ұлттық спорт», а также единая воспитательная программа «Адал азамат». Это обеспечит сочетание современных знаний с национальными ценностями и культурной идентичностью. В его рамках педагогический состав будет формироваться преимущественно из казахстанских специалистов – около 80 процентов.

Также предусматривается использование международного опыта и программ повышения квалификации фонда «Талант и Успех», что позволяет сочетать национальную педагогическую школу с передовыми международными практиками. У казахстанских школьников расширяются возможности для участия в олимпиадах, конкурсах научных проектов и исследовательской деятельности. создает условия для развития талантов детей из всех регионов страны и способствует раннему профессиональному самоопределению в научно-технологических направлениях.

Инновационная экосистема направлена на формирование нового поколения специалистов в сфере науки, технологий и инноваций. В долгосрочной перспективе это вклад в развитие экономики знаний и укрепление интеллектуального потенциала страны, где ключевым ресурсом становится образование и человеческий капитал.

Реализация данной инициативы запланирована в двух городах – Алматы и Астане. Это позволит сформировать системную модель образовательной инфраструктуры, обеспечивающую равный доступ талантливых детей к современным образовательным возможностям по всей стране.