От робототехники до искусства: масштабный детский центр открылся в Экибастузе

Образование
Дана Аменова
специальный корреспондент

Здесь бесплатно занимаются около 5000 детей

Фото:

Детский центр творчества «Самғау» в Экибастузе — пример того, как запрос жителей, поддержка государства и социальная ответственность бизнеса создают новые возможности для детей, сообщает Kazpravda.kz  

Идея строительства современного центра дополнительного образования появилась благодаря самим экибастузцам. Во время рабочей поездки в город родители обратились к Президенту Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаеву с предложением создать новое пространство для развития подрастающего поколения.

Сегодня «Самғау», построенный по поручению Главы государства, стал одним из крупнейших центров дополнительного образования Павлодарской области. Проект стоимостью 5,3 млрд тенге реализован благодаря поддержке социальных партнёров — группы ERG и KazMinerals Bozshakol.

Здесь бесплатно занимаются около 5000 детей Экибастузского региона. Робототехника, программирование, инженерное творчество, искусство, спорт и другие направления помогают ребятам раскрывать способности и находить свои интересы.

Особое внимание уделяется созданию доступной среды: более ста детей с особыми образовательными потребностями занимаются вместе со сверстниками и участвуют в жизни центра.

За короткое время воспитанники «Самғау» уже представляют Павлодарскую область на республиканских и международных площадках.

Такие проекты — это вклад в развитие человеческого капитала и будущее региона.

#дети #Экибастуз #открытие #центр

