Авиарейсы на Алаколь и Балхаш запустят летом – МИР РК

Восточный Балхаш. Фото с сайта paleokazakhstan.info
В летний туристический сезон 2016 года до озера Алаколь можно будет добраться на самолете. Также будут открыты авиарейсы на Балхаш из Астаны и Алматы. Об этом на запрос Kazpravda.kz
сообщили в Министерстве по инвестициям и развитию.
"Министерством на летний период субсидированы авиарейсы по направлению Алматы – Урджар – Алматы, также поставлены рейсы в Балхаш из городов Алматы и Астаны, которые будут летать два раза в неделю", – говорится в официальном ответе на запрос.
По данным министерства, наибольший интерес к посещению Казахстана в целях туризма проявляют граждане России, Китая, Индии и Ирана. Поэтому чиновники рекомендуют отечественным курортам улучшать инфраструктуру и обучать персонал иностранным языкам.
"Отечественные курорты готовы принимать отдыхающих в рамках своих рекреационных возможностей и номерного фонда. В этом случае отельерам необходимо обратить внимание на дальнейшее улучшение инфраструктуры отелей и баз отдых, обучение персонала иностранному языку", – сообщили в министерстве.
За 9 месяцев 2015 года казахстанские курорты обслужили 451 217 посетителей. Большая половина из указанных туристов – 261 838 человек – отдыхала в самых популярных курортных зонах: на озере Алаколь, в Алматы и Щучинско-Боровской.
"Количество прибывающих в республику туристов из года в год увеличивается. Так, если в 2012 году количество обслуженных гостиницами, мотелями и базами отдыха нерезидентов составило 519 222 посетителей, то в 2013 году – 586 038 посетителей, в 2014 году – 679 018 посетителей. То есть количество обслуженных посетителей по въездному туризму в сравнении с 2012 годом увеличилось на 30,8%. За 9 месяцев 2015 года указанные места размещения обслужили 504 215 посетителей по въездному туризму", – уточнили в МИР.
Напомним, в конце прошлого года аким Алматинской области Амандык Баталов сообщил, что на озере Алаколь построят две большие пятизвездочные гостиницы
.
"В сфере туризма на побережье озера Алаколь крупными инвесторами начато строительство двух пятизвездочных гостиниц – AQUAMARINE resort и FalconPetroleum. К зонам отдыха подведены 93,8 километра линии электропередачи, ремонтируются автомобильные дороги, организовано новое железнодорожное сообщение Алматы – Достык, планируется открытие воздушного сообщения Алматы – Ушарал
", – рассказал он.