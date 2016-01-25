Авиарейсы на Алаколь и Балхаш запустят летом – МИР РК

Экономика
Ксения Воронина
Восточный Балхаш. Фото с сайта paleokazakhstan.info
В летний туристический сезон 2016 года до озера Алаколь можно будет добраться на самолете. Также будут открыты авиарейсы на Балхаш из Астаны и Алматы. Об этом на запрос Kazpravda.kz сообщили в Министерстве по инвестициям и развитию.

"Министерством на летний период субсидированы авиарейсы по направлению Алматы – Урджар – Алматы, также поставлены рейсы в Балхаш из городов Алматы и Астаны, которые будут летать два раза в неделю", – говорится в официальном ответе на запрос.

По данным министерства, наибольший интерес к посещению Казахстана в целях туризма проявляют граждане России, Китая, Индии и Ирана. Поэтому чиновники рекомендуют отечественным курортам улучшать инфраструктуру и обучать персонал иностранным языкам. 

"Отечественные курорты готовы принимать отдыхающих в рамках своих рекреационных возможностей и номерного фонда. В этом случае отельерам необходимо обратить внимание на дальнейшее улучшение инфраструктуры отелей и баз отдых, обучение персонала иностранному языку", – сообщили в министерстве.

За 9 месяцев 2015 года казахстанские курорты обслужили 451 217 посетителей. Большая половина из указанных туристов – 261 838 человек – отдыхала в самых популярных курортных зонах: на озере Алаколь, в Алматы и Щучинско-Боровской.

"Количество прибывающих в республику туристов из года в год увеличивается. Так, если в 2012 году количество обслуженных гостиницами, мотелями и базами отдыха нерезидентов составило 519 222 посетителей, то в 2013 году – 586 038 посетителей, в 2014 году – 679 018 посетителей. То есть количество обслуженных посетителей по въездному туризму в сравнении с 2012 годом увеличилось на 30,8%. За 9 месяцев 2015 года указанные места размещения обслужили 504 215 посетителей по въездному туризму", – уточнили в МИР.

Напомним, в конце прошлого года аким Алматинской области Амандык Баталов сообщил, что на озере Алаколь построят две большие пятизвездочные гостиницы

"В сфере туризма на побережье озера Алаколь крупными инвесторами начато строительство двух пятизвездочных гостиниц – AQUAMARINE resort и FalconPetroleum. К зонам отдыха подведены 93,8 километра линии электропередачи, ремонтируются автомобильные дороги, организовано новое железнодорожное сообщение Алматы – Достык, планируется открытие воздушного сообщения Алматы – Ушарал", – рассказал он.

