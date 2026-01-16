В Министерстве транспорта РК сообщили о смертельном ДТП с участием автобуса на ночной трассе, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МТ РК

- 16 января примерно в 01:03 на 383-м километре автодороги KZ-11 «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса марки Yutong. Автобус прошел технический осмотр 19 декабря 2025 года и зарегистрирован на ТОО «CASPIAN TRANS CORPORATION», - говорится в информации.

По предварительным данным, водитель автомашины, двигаясь из города Актау в сторону села Бейнеу, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП на месте происшествия погибли четыре пассажира, три человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения. Всего в салоне автобуса находилось 50 человек.

- Участок автодороги относится ко II технической категории. Покрытие проезжей части асфальтобетонное, ширина проезжей части составляет 9 метров, дефекты дорожного покрытия отсутствуют. Дорожные знаки установлены в полном объеме в соответствии с утвержденной дислокацией. Происшествие произошло в темное время суток. В момент ДТП за рулем находился водитель 1985 года рождения. Ориентировочно за 200 км до места ДТП произошла смена второго водителя, - отчитались в Минтранспорта.

По факту дорожно-транспортного происшествия Департаментом полиции Мангистауской области проводятся необходимые следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.