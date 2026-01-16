Автобус перевернулся по дороге из Актау, есть погибшие

ДТП,Происшествия
140

В Министерстве транспорта РК сообщили о смертельном ДТП с участием автобуса на ночной трассе, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МТ РК

- 16 января примерно в 01:03 на 383-м километре автодороги KZ-11 «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса марки Yutong. Автобус прошел технический осмотр 19 декабря 2025 года и зарегистрирован на ТОО «CASPIAN TRANS CORPORATION», - говорится в информации.

По предварительным данным, водитель автомашины, двигаясь из города Актау в сторону села Бейнеу, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП на месте происшествия погибли четыре пассажира, три человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения. Всего в салоне автобуса находилось 50 человек.

- Участок автодороги относится ко II технической категории. Покрытие проезжей части асфальтобетонное, ширина проезжей части составляет 9 метров, дефекты дорожного покрытия отсутствуют. Дорожные знаки установлены в полном объеме в соответствии с утвержденной дислокацией. Происшествие произошло в темное время суток. В момент ДТП за рулем находился водитель 1985 года рождения. Ориентировочно за 200 км до места ДТП произошла смена второго водителя, - отчитались в Минтранспорта.

По факту дорожно-транспортного происшествия Департаментом полиции Мангистауской области проводятся необходимые следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

 

#ДТП #пострадавшие #жертвы #автобус

Популярное

Все
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Миланский рубеж: зимники выходят на финишную прямую
570 тысяч граждан прошли обучение на платформе Skills Enbek в 2025 году
Будет медицинский кластер
Вектор созидания: как преображается Кегенский район
Определены топ-5 спортсменов Национальной гвардии
Январская свекла поспеет в апреле
Дипломам открывают границы
Из Алматы до Эвереста на велосипеде
Дорога к победе длиной в 25 лет
Наблюдать и наслаждаться
Жить на родной земле
Лед прочный, а шапки лучше привязывать
Черно-белая память
Джиу-джитсу, Янчик и пингвиненок
Право выбора и проблема привычки
Крепость, ставшая горкой
О потенциале единого Парламента
Битвы дронов
Баурсаком только любоваться!
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
Морозы с Новой Земли идут в Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Выплаты из ЕНПФ и ЕПВ не будут облагаться ИПН
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
Политический манифест, отражающий курс на предстоящие годы
Тройной подарок
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Атырау разделят на два района
Дюжина ЧСИ лишена лицензий
Историко-культурное наследие и экономический прагматизм
Разработана модель чемодана-стола для следователей
Олимпиада, Азиада и чемпионаты мира
Подотраслям предложено дружить
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?

Читайте также

Более 20 человек погибли при столкновении поезда с краном в…
Катер с казахстанскими туристами затонул в Таиланде
В США обсудят возможную операцию в Иране - СМИ
Мощный циклон Горетти обрушился на Францию

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]