Более 20 человек погибли в пожаре в гостинице Нью-Дели

Айман Аманжолова
корреспондент

Еще 47 – пострадали, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В районе Малвия Нагар на юге Нью-Дели произошел пожар в отеле. Погиб 21 человек, еще 47 — пострадали. Об этом заявил агентству ANI окружной депутат Сатиш Упадхьяй.

ЧП случилось в отеле Flourish Stay B&B. Здание находится в узком переулке, отмечает агентство. В отеле 25 номеров, он рассчитан на 40 гостей. Большинство находившихся в здании были иностранными гражданами. В момент происшествия гости еще спали.

Шеф-повар расположенного в отеле ресторана рассказал, что около 8 утра попытался включить электрическую плиту, из-за чего внезапно вспыхнуло пламя. Вскоре все здание охватило огнем. По его словам, «пожарная служба и спасатели отреагировали мгновенно». Для тушения было привлечено восемь пожарных машин.

Премьер-министр Нарендра Моди объявил, что семьям погибших выплатят компенсацию в размере 200 тыс. рупий ($2 тыс.), а пострадавшим — по 50 тыс. рупий ($520).

#пожар #Индия #турист #отель

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