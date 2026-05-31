Работник погиб в результате вывала породы на Артемьевской шахте

Происшествия

Причиной трагедии стал вывал горной массы

Фото: Сгенерировано ИИ

Работник Артемьевской шахты ТОО «Востокцветмет» погиб в результате несчастного случая на производстве, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в компании, трагедия произошла 30 мая около 20:30. По предварительным данным, на шахте произошел вывал горной массы, в результате которого смертельные травмы получил сотрудник предприятия.

В компании выразили соболезнования семье и близким погибшего, им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

«Все работы на участке, где произошел несчастный случай, незамедлительно остановлены. Проводится расследование обстоятельств и причин произошедшего с участием компетентных специалистов и представителей уполномоченных органов. Для компании крайне важно установить полную картину произошедшего и понять, какие дополнительные меры необходимы для предотвращения подобных трагедий в будущем», — сообщили в KAZ Minerals.

Отмечается, что председатель правления Группы KAZ Minerals Андрей Третьяков находится на постоянной связи с членами специально созданной комиссии и направляется на место происшествия.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. В расследовании участвуют представители компетентных государственных органов и специалисты предприятия.

Напомним, ранее трагический инцидент произошёл на шахте Бестобе в Акмолинской области. В результате внезапного обрушения горной породы погибли двое мужчин в возрасте 21 года и 38 лет.

#шахта #трагедия #KAZ Minerals #гибель горняка

