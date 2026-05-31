В мангистауских степях спасли туристов из Великобритании

Происшествия

В автомобиле находились двое взрослых и 12-летний ребёнок, передает Kazpravda.kz

Фото: скриншот видео

Спасатели МЧС пришли на помощь туристам из Великобритании, автомобиль которых застрял в солончаке на территории Мангистауской области. Это произошло в районе урочища Тузбайыр Мангистауского района.

На пульт службы 112 поступило сообщение о том, что внедорожник с иностранными гражданами не может продолжить движение из-за сложных дорожных условий. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники МЧС.

«В автомобиле находились двое взрослых и 12-летний ребенок, являющиеся гражданами Великобритании. Из-за сложного рельефа местности и вязкого грунта работы по извлечению автомобиля продолжались более суток. В результате проведенной операции спасатели с помощью специальной техники успешно вытащили автомобиль и вывели его на безопасный участок маршрута»,  - сообщили в МЧС.

Спасательная операция осложнялась особенностями местности и состоянием грунта. Для эвакуации транспортного средства была задействована специальная техника. 

В результате происшествия никто не пострадал. Медицинская помощь туристам не потребовалась. 

 

