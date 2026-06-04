Подросток оказался в больнице после укуса скорпиона

Происшествия
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

После контакта с ядовитым членистоногим у 14-летнего мальчика быстро начали проявляться опасные симптомы: онемели конечности, появились затруднения с дыханием. Родители, оценив серьезность ситуации, немедленно повезли сына в медицинское учреждение.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По пути семье помогли сотрудники полиции, которые сопроводили автомобиль до больницы, обеспечив максимально быструю доставку пациента. Благодаря оперативным действиям взрос­лых и врачей подросток свое­временно получил необходимую помощь. Сейчас его состояние не вызывает опасений.

Как сообщила главный врач городского Центра гипербарической оксигенации им. Т. Орынбаева Мадина Ермаханбетова, подросток поступил в токсикологическое отделение 29 мая с состоянием средней тяжести. После проведенного лечения уже на следующий день его выписали домой. Медики отмечают, что с начала сезона в стационар после укусов скорпионов поступило 37 человек, еще более 100 пациентов получили помощь амбулаторно.

Специалисты напоминают, что укус скорпиона сопровождается сильной болью и может вызвать головокружение, рвоту и интенсивную головную боль. При оказании первой помощи рекомендуется сохранять спокойствие, промыть место водой, приложить холод и обездвижить пораженную конечность. Для временного облегчения состоя­ния допускается прием обезболивающих средств, однако обращение за медицинской помощью остается обязательным.

Чтобы снизить риск встречи с опасным членистоногим, эксперты советуют носить закрытую обувь в местах с густой растительностью, внимательно осматривать одежду, а также поддерживать чистоту на придомовой территории и свое­временно устранять трещины в стенах домоя

#Туркестанская область #подросток #укус #скорпион

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