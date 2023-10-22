Автодорога «Кандыагаш-Эмба» будет отремонтирована в 2024 году

Транспорт
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Вахитов Елдос
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На сегодня отремонтировано 20 километров автодороги направлением «Шалкар-Кандыагаш», передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

Об этом стало известно в ходе рабочего визита министра транспорта Марата Карабаева в Актюбинскую область.

От людей поступало много жалоб на состояние трассы от Кандыагаша до Эмбы. Причиной повреждения дорожного покрытия стало увеличение числа большегрузов, перевозящих по ней инертные материалы с горы Мугалжар в города Кандыагаш и Актобе.

«По данным «КазАвтоЖол», в этом году подрядной организацией ТОО «КАЗ Сервис» были проведены работы по устранению выбоин и укреплению обочин. С горы Мугалжар было перевезено 350 тонн инертного материала, которым заделывали ямы и выравнивали дорожное покрытие на опасных участках», – говорится в сообщении акимата Актюбинской области.

В следующем году от Кандыагаша до села Журын в планах провести средний ремонт 30 километров трассы. На эти цели нужно около 4 миллиардов тенге. Министр сообщил, что будет способствовать выделению необходимых средств.

На сегодня отремонтировано 20 километров автодороги направлением «Шалкар-Кандыагаш». В следующем году работы на ней продолжатся одновременно со строительством трассы «Кандыагаш-Эмба».

Министр транспорта Марат Карабаев вместе с акимом области Асхатом Шахаровым ознакомился с работой по реконструкции автодороги на участке «Актобе-Кандыагаш» республиканской трассы «Актобе-Атырау-граница России». Подрядная организация планирует сдать дорогу в полную эксплуатацию в следующем году.

На территории Актюбинской области начаты работы по проекту разработки технико–экономического обоснования автодороги «Бейнеу-Бозой-Шалкар». В 2024 году начнутся строительные работы на двух участках трассы «Актобе-Карабутак-Улгайсын».

#Актюбинская область #дороги #ремонт

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