Автомобиль-тайник для контрабанды конфискован у жителя Жетысу

В Жетысуской области конфискован автомобиль, который использовался для сокрытия незаконных сигарет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу комитета государственных доходов минфина РК.

Фото: пресс-служба КГД

24 июля на таможенном посту «МЦПС «Хоргос» в автомобиле Audi 100 обнаружили 102 блока табачных изделий ORIS (22,62 кг). Незаконный товар спрятали в потайном месте – между спинкой сиденья и багажным отделением.

Через месяц по делу вышло постановление суда. Хозяин транспорта-казахстанец оштрафован на 25 МРП (86 250 тенге) с конфискацией товара и авто, использованного для скрытого перемещения через таможенную границу ЕАЭС.

Постановление не вступило в силу.

В комитете напомнили, что по решению ЕЭК одному физлицу разрешается провозить 200 штук сигарет или 1 блок.