Айбек Дадебай представил нового акима Мангистауской области

Кадровые назначения
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

По поручению главы государства руководитель Администрации Президента Айбек Дадебай посетил с рабочей поездкой Актау для участия в собрании депутатов маслихатов всех уровней Мангистауской области,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В ходе мероприятия Айбек Дадебай зачитал депутатам письмо президента Республики Казахстан о внесении кандидатур Килыбая Нурдаулета Игиликовича и Тналиева Улугбека Сериковича на должность акима Мангистауской области.

Согласно результатам открытого голосования, 96 депутатов поддержали кандидатуру Нурдаулета Килыбая, 17 депутатов проголосовали за Улугбека Тналиева. Всего в собрании участвовало 113 депутатов. По итогам голосования главой государства был подписан указ о назначении акимом Нурдаулета Килыбая.

Айбек Дадебай представил активу нового акима, отметив, что Нурдаулет Килыбай является уроженцем Мангистауской области и опытным руководителем, проработавшим на различных ответственных должностях в регионе.

Кроме того, в выступлении была отмечена важность качественной и своевременной реализации поручений главы государства. – Благодаря мерам, реализованным при непосредственной поддержке президента, за последние 5 лет в область было инвестировано более 3,6 трлн тенге. Это обеспечило новые рабочие места и экономический рост.

«В будущем мы должны удвоить этот показатель. На сегодняшний день по поручению главы государства в регионе возводятся десятки новых социальных объектов. В частности, в рамках национального проекта «Комфортная школа» начато строительство 21 школы на 22 тысячи ученических мест. Это очень важно для Мангистауской области с ее динамичным приростом населения. Президент обозначил большие задачи перед акимом региона», – сказал руководитель Администрации Президента.

Как сообщил Айбек Дадебай, перед акиматом поставлены задачи по улучшению инвестиционного климата, созданию новых производств, развитию транспортно-логистического и туристического потенциала, обеспечению жителей качественной питьевой водой, модернизации инфраструктуры, решению экологических проблем, оптимизации строительной отрасли.

В завершение Айбек Дадебай пожелал Нурдаулету Килыбаю успехов в реализации всех возложенных на него президентом задач на благо жителей области. Руководитель Администрации Президента также выразил благодарность бывшему акиму региона Нурлану Ногаеву за проделанную работу.

#аким #кадры #Мангистауская область #Администрация президента

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