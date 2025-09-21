Казахстан завоевал первое "золото" чемпионата мира по греко-римской борьбе в XXI веке

Борьба
137

Спустя 26 лет Казахстан вновь добился главного триумфа на чемпионате мира по греко-римской борьбе, передает Kazpravda.kz

Фото: Дирекция развития спорта

На чемпионате мира по греко-римской борьбе, который проходит в столице Хорватии – Загребе, копилка сборной Казахстана пополнилась золотой медалью.

Наш соотечественник Айдос Султангали в финале весовой категории до 60 кг одержал победу над Алишером Ганиевым из Узбекистана.

Айдос принес Казахстану первую золотую медаль среди взрослых на чемпионате мира спустя 26 лет. До этого чемпионом мира в 1999 году в Афинах становился Мхитар Манукян (до 63 кг). С тех пор такие мастера ковра, как Алмат Кебиспаев, Мейрамбек Айнагулов, Демеу Жадраев, Корлан Жаканша и Ержет Жарлыкасын, были близки к победе, но не сумели завоевать золото. В целом Султангали стал десятым казахстанским борцом, кто дошёл до финала чемпионата мира среди взрослых по греко-римской борьбе с момента обретения независимости.

Греко-римская борьба в Казахстане – один из самых популярных видов спорта, который получил широкое развитие. Все эти достижения стали возможны благодаря государственной поддержке и созданным условиям для развития борьбы в стране.

29-летний спортсмен из Кызылорды ранее дважды завоевывал бронзовые медали на чемпионатах мира в категории до 60 кг.

На нынешнем турнире в Хорватии Султангали на пути к финалу одержал уверенные победы: в квалификации он одолел Максвелла Хоппера Блэка (США) и Мелкаму Фетене (Израиль), в четвертьфинале победил бронзового призёра Олимпиады в Париже и Азиатских игр Сеуна Ли (КНДР), а в полуфинале доказал своё преимущество над Амираном Чавадзе из Грузии.

#Спорт #чемпионат мира #греко-римская борьба #Айдос Султангали

