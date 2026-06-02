Новый вызов для борцов Казахстана: стартует Almaty Open Seniors

Борьба

Особое внимание будет уделено спортсменам из районов и небольших городов, где традиционно сильны борцовские школы, но возможности для участия в крупных соревнованиях ограничены

Фото предоставлено организаторами

В Алматы стартует новый спортивный проект Almaty Open Seniors, направленный на развитие и популяризацию вольной борьбы, а также поддержку талантливых борцов и создание дополнительных возможностей для их спортивного роста. Проект объединит спортсменов со всей страны и станет новой соревновательной площадкой для спортсменов, стремящихся повысить свое мастерство, получить регулярную практику и заявить о себе на республиканском уровне, сообщает Kazpravda.kz

По итогам серии отборочных турниров сильнейшие участники получат право выступить в финальном этапе проекта, который состоится в мае следующего года в рамках международного турнира «Ардагер Аланы». В программу соревнований включены поединки в шести олимпийских весовых категориях.

Как отметил организатор проекта Ерлан Малаев, система отбора в финал будет максимально прозрачной и понятной для всех участников. Путевку в решающий этап получат борцы, которые в течение сезона выполнят один из установленных критериев: один раз станут победителями этапа, дважды завоюют серебряные награды или трижды поднимутся на третью ступень пьедестала.

— Мы хотим создать для спортсменов дополнительную возможность регулярно соревноваться и совершенствовать свое мастерство. Очень много талантливых борцов после завершения молодежного возраста сталкиваются с нехваткой стартов. «Almaty Open Seniors» должен стать площадкой, где они смогут продолжать развиваться, поддерживать высокий уровень подготовки и добиваться новых результатов, — говорит Ерлан Малаев.

Одной из особенностей проекта станет накопительная система денежных вознаграждений. По итогам каждого этапа победители и призеры будут получать призовые выплаты, которые суммируются в течение всего сезона. Такой формат позволит спортсменам не только бороться за спортивный результат, но и получать дополнительную мотивацию.

— Мы постарались создать систему, при которой каждый этап имеет значение. Спортсмены будут знать, что каждое успешное выступление приносит не только рейтинговые очки и возможность выйти в финал, но и реальные призовые. Это дополнительный стимул для постоянного участия и серьезной подготовки, — отметил организатор проекта.

По словам Ерлана Малаева, особое внимание будет уделено спортсменам из районов и небольших городов, где традиционно сильны борцовские школы, но возможности для участия в крупных соревнованиях ограничены.

— В регионах Казахстана есть множество перспективных борцов, которые обладают хорошим потенциалом. Наша задача — дать им шанс проявить себя, получить опыт выступления на серьезных турнирах и обратить на себя внимание специалистов. Мы хотим, чтобы талантливый спортсмен мог добиться успеха независимо от того, в каком городе или селе он проживает, — подчеркнул Малаев.

Организаторы рассчитывают, что проект станет важным шагом в развитии взрослой вольной борьбы в Казахстане, позволит расширить соревновательную практику спортсменов и будет способствовать повышению общего уровня конкуренции в этом виде спорта.

Первый этап Almaty Open Seniors состоится 13 июня в Алматы на базе Школы высшего спортивного мастерства. Ожидается участие борцов из различных регионов страны, которые начнут борьбу за выход в финал и возможность стать победителями первого сезона нового проекта.

