Ещё три медали завоевали казахстанские борцы на турнире в Монголии

Борьба

Все три награды являются бронзовыми

Фото: НОК РК

Сборная Казахстана по борьбе в очередной день рейтингового турнира в Улан-Баторе (Монголия) завоевала три медали, сообщает Kazpravda.kz 

Все три награды являются бронзовыми, отметили в Национальном олимпийском комитете РК. 

В греко-римской борьбе Еркебулан Ардаков (до 63 килограммов) в схватке за "бронзу" оказался сильнее Хенуна Чхве из Южной Кореи.

Олжас Сырлыбай (до 130 кг) уверенно выиграл у Джогиндера Ратхи (Индия), став третьим.

У женщин Нилуфар Раимова (до 57 кг) одержала победу над Даниэль Сью Чинг Лим (Сингапур).

Свою схватку проиграла Марал Танирбергенова (до 50 кг).

При этом снялась с турнира Жамиля Бакбергенова (до 72 кг). Спортсменка должна была бороться за "бронзу". Однако, по информации пресс-службы Федерации, казахстанка получила повреждение.

Днем ранее вторым стал "классик" Нурасыл Аманалы (до 97 кг), добавили в НОК. 

#турнир #борьба #бронза #медали

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