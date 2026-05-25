Казахстанские борцы завоевали ещё шесть медалей на молодежном ЧА

Борьба

Во вьетнамском Дананге продолжается чемпионат Азии по видам борьбы среди молодежи

Во второй соревновательный день завершились соревнования среди "классиков", а также стартовал розыгрыш наград у женщин. Сборная Казахстана отметилась шестью медалями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Шугыла Омирбек завоевала золотую медаль в весовой категории до 55 килограммов.

Алина Ертостик (до 76 кг) и Ерасыл Женис (до 87 кг) стали серебряными призерами ЧА.

Бронзовые награды стране принесли Лаура Ганикызы (до 50 кг), Виктория Хусаинова (до 59 кг) и Диас Нураков (до 63 кг).

Днём ранее в греко-римской борьбе Айбек Айтбеков (до 60 кг) и Ислам Евлоев (до 97 кг) завоевали золотые медали. Ибрахим Нурмухаммед (до 72 кг), Алихан Дурсунов (до 77 кг) и Джохар Узаров (до 130 кг) поднялись на вторую ступень пьедестала. А Кирилл Минько (до 82 кг) финишировал третьим, отметили в НОК.

 

#чемпионат #борцы #медали

Популярное

Все
Гимнастка Эвелина Ежова выиграла этап Кубка вызова в Ташкенте
Саудовская Аравия готовится к Хаджу-2026
Объявлены победители 79-го Каннского кинофестиваля
Фармзавод за 32,5 млрд тенге построят в Алматинской области
Казахстанские борцы завоевали ещё шесть медалей на молодежном ЧА
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Казахи в древнем Египте? Да!
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
Стал символом свободы и единства
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
«Ночь в музее»: что посмотреть в Астане и Алматы
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
Реконструкцию аэровокзала в Павлодаре завершат в августе
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Пять лет на защите прав граждан
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки

Читайте также

Определены первые победители отборочного Кубка Казахстана п…
Алматы примет международный турнир памяти Кажымукана
С четырьмя медалями завершила сборная Казахстана ЧА по грек…
Алматбек Аманбек завоевал золотую медаль ЧА по греко-римско…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]