Определены первые победители отборочного Кубка Казахстана по борьбе

В Алматы стартовал Кубок Казахстана по видам борьбы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В рамках крупного республиканского турнира в первый день у «классиков» определились победители и призеры в пяти весовых категориях.

До 55 кг

1. Алпамыс Дастанбек (Кызылординская область)

2. Арсен Жума (Актюбинская область)

3. Марлан Мукашев (Астана)

3. Ерасыл Мусан (Шымкент)

До 67 кг

1. Багдат Сабаз (Астана)

2. Ержет Жарлыкасын (Жамбылская область)

3. Динмухамед Кошкар (Жамбылская область)

3. Динислам Сагитжан (Актюбинская область)

До 72 кг

1. Мади Данелов (Алматинская область)

2. Данияр Каленов (СКО)

3. Мерей Бекенов (ВКО)

3. Адильхан Сатаев (Шымкент)

До 87 кг

1. Шамиль Ожаев (Алматы)

2. Тимур Оспанов (Костанайская область)

3. Нурсултан Турсынов (Акмолинская область)

3. Ислам Евлоев (СКО)

До 130 кг

1. Олжас Сырлыбай (Кызылординская область)

2. Алимхан Сыздыков (Шымкент)

3. Алишер Ергали (Жамбылская область)

3. Асылбек Жанибекулы (Актюбинская область)

В НОК добавили, что по итогам Кубка будут сформированы составы национальной сборной на предстоящие крупные международные соревнования.