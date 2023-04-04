Азамат Ескараев сохранил пост министра юстиции РК

Эту должность он занимает с 4 января этого года.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Ескараева Азамата Несипбаевича министром юстиции Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Азамат Ескараев родился в 1979 году в Алматы. Окончил Казахскую государственную юридическую академию.
В 2000-2022 годы – главный специалист департамента законодательства Министерства юстиции РК.
В 2002-2003 годы – начальник отдела; начальник управления департамента законодательства Министерства юстиции РК.
В 2003-2005 годы – начальник управления департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.
В 2005-2006 годы – главный инспектор акима Алматы.
В 2006-2007 годы – главный менеджер департамента юридической службы АО «Фонд устойчивого развития «Қазына».
В 2007 году – консультант по правовым вопросам; ведущий специалист департамента внутренней администрации Министерства юстиции РК.
В 2007-2008 годы – помощник министра юстиции Казахстана.
В 2008-2009 годы – директор департамента аналитики и стратегического планирования Министерства юстиции РК.
В 2009-2014 годы – директор департамента законодательства Министерства юстиции.
В 2014-2019 годы – заместитель заведующего юридическим отделом Канцелярии премьер-министра РК.
С июля 2019 года был заведующим юридическим отделом Канцелярии премьер-министра.
Указом главы государства от 4 января 2023 года за № 91 Ескараев Азамат Несипбаевич назначен министром юстиции Республики Казахстан.