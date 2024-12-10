Бахтияр Артаев получил должность в Кызылорде

Олимпийский чемпион возглавил управление спорта и туризма Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: instagram.com/qyzylorda_oblysy_akimdigi

Сегодня под председательством акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева состоялось заседание актива, посвященное социально-экономическим показателям и кадровым изменениям.

В ходе заседания глава региона представил нового руководителя управления физической культуры, спорта и туризма области – Бахтияра Артаева.

«Прежде чем начать наше собрание, позвольте остановиться на кадровых изменениях. Президент поставил задачу комплексно реформировать сферу отечественного спорта, развивать массовый, детско-юношеский спорт. Для этого нам нужны профессионалы, опытные руководители и лучшие менеджеры. С учётом согласования с Министерством туризма и спорта, а также Агентством по делам государственной службы, на должность руководителя Управления физической культуры, спорта и туризма области назначен Бахтияр Гарифоллович Артаев», – сказал аким.

Также он отметил, что Бахтияр Артаев — известный и опытный специалист, выдающийся менеджер, внёсший значительный вклад в развитие спорта. Олимпийский чемпион 2004 года в Афинах, обладатель Кубка Вэла Баркера, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта Казахстана, семикратный чемпион Казахстана по боксу.

Нурлыбек Налибаев выразил уверенность, что его знания и богатый опыт позволят ещё больше развить сферу спорта и туризма в регионе.

Напомним, Бахтияр Артаев родился в 1983 году в городе Тараз. Он окончил Таразский государственный университет имени Мухаммеда Хайдара Дулати по специальностям «Юриспруденция» и «Менеджмент», Казахскую академию спорта и туризма по направлению «Физическая культура и спорт», а также Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности «Государственное и местное управление». Магистр юриспруденции и физической культуры и спорта.

Трудовой путь начал в 2004 году менеджером ТОО «ТаразГазШаруа». В разные годы занимал должности акима Айшабибийского сельского округа Жамбылской области, руководителя Управления физической культуры, спорта и туризма Жамбылской области, заместителя руководителя аппарата акима Жамбылской области.

Также он был президентом корпоративного фонда «Астана» президентского профессионального спортивного клуба, директором ТОО «Тарлан Батырлары», генеральным менеджером ТОО «Астана Арланс».

В последние годы работал национальным координатором сборных команд и вице-президентом Казахстанской федерации бокса, а также государственным тренером по боксу в комитете спорта и физической культуры. За вклад в развитие спорта награждён орденом «Барыс» I степени.

Аким области поручил новому руководителю увеличить долю населения, занимающегося массовым спортом, обеспечить подготовку команд и их участие в республиканских и международных соревнованиях.

Также ему было поручено организовать работу спортивных секций в образовательных учреждениях в вечернее время, провести спортивные мероприятия и систематизировать финансирование по программе Damu bala.