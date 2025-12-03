В 2019 году в городе Макинске Акмолинской области был введен в эксплуатацию завод утеплительных плит, получаемых из базальтовых пород. При годовой мощности выпуска 34 тыс. тонн готовой продукции предприятие является вторым из действующих производств подобного рода на территории республики.

Как рассказал генеральный директор завода Никита Захаренко, в цехах установлено самое современное итальянское оборудование. Технологические линии полностью автоматизированы и управляются всего двумя операторами с пультов управления. Современные автоматические средства, контрольно-измерительные приборы соответствуют самым передовым стандартам.

– Данное производство относится к разряду металлургических, поскольку в технологических процессах задействованы высокие температуры, а в качестве сырья используются базальт и доломит, разогретые литейным коксом, – говорит генеральный директор. – К слову, основной используемый материал – базальт – представляет собой горную вулканическую породу и является самым распространенным на земном шаре. Мы его покупаем в нужной нам фракции в равных долях у двух компаний-поставщиков. Почему не ограничиваемся одним? Дело в том, что не весь базальт пригоден в нашем производстве. Он должен соответствовать определенному модулю кислотности.

Базальт, который компания приобретает в Актюбинской области, по химическому составу не дотягивает до нужного стандарта, поэтому, чтобы достичь нужного параметра, его смешивают с другим, более качественным аналогом, который закупают у другого поставщика.

Продукция макинского завода весьма востребована, ведь при ныне действую­щих нормативах гражданского строительства использование утеплительных плит обязательно на всех этапах строительства. Они применяются при возведении фундамента, наружных и внутренних стен, кровли... В настоящее время продукция предприятия отправляется в Астану, Алматы, все областные центры Казахстана, а также на экспорт в Россию и Кыргызстан.

Казахстанское содержание при производстве базальтового утеплителя составляет 47%. По словам руководителя предприятия, хотелось бы увеличить этот показатель, но по технологии приходится закупать целый ряд нужных материалов в соседней России. У нас их либо не производят, либо продают по завышенной цене.

К примеру, при производстве готовые утеплительные плиты упаковывают в термоусадочную полиэтиленовую пленку с особыми свойствами, которая при нагревании закреп­ляет их форму. Ежемесячный расход данного упаковочного материала на заводе – 20–25 тонн. В Казахстане есть производства, где его выпускают, но он в 2–2,5 раза дороже импортного, поэтому приходится использовать последний.

Что касается ситуации на отечественном рынке утеплительных строительных плит, то на нем, по мнению собеседника, недостатка в этой продукции давно уже не наблюдается.

...Вместе с генеральным директором мы совершили экскурсию по заводским корпусам. Довелось увидеть вагранную печь, в которой проводится плавка базальта, пульты управления металлургическим производством, конвейер с готовой продукцией. В огромных цехах идет напряженная, слаженная работа людей, одетых в маски, спецодеж­ду. Они сосредоточены, ведь все здесь подчинено строгим внутренним правилам, а по-другому на таком производстве и быть не может.

Работе металлургического производства, как всегда, сопутствует экологическая тема. По словам Никиты Захаренко, денег на соответствующие программы на заводе не жалеют. Так, на предприятии действуют строгие регламенты по управлению отходами. Кроме того, закуплено современное оборудование по очистке, дожигу, охлаждению отходящих газов металлургической печи. Следующим летом запланировано введение полного замкнутого цикла отходов предприятия. В результате они будут использоваться на производстве повторно, без эмиссии в атмосферу.

Территория Макинского завода термоизоляционных плит занимает ни много ни мало 25 гектаров. В союзную бытность здесь размещался крупный завод по выпуску поршневых колец. Этого производства здесь давно уже нет. Штат ныне действующего завода – 160 человек, в сезоны он вырастает до 170. Средняя заработная плата – свыше 320 тыс. тенге. На предприятии практикуется немало мер социального характера, оказывается помощь ветеранам, малоимущим. Поэтому у заводчан есть основание быть уверенными в завтрашнем дне.