В забое станет безопасней

Горнодобывающие компании все чаще отдают предпочтение отечественным производителям при закупке станков, угольных комбайнов и прочего проходческого оборудования. Ведь их продукция в соотношении цены и качества ничуть не уступает импортным аналогам.

К примеру, компания-владелец угольных шахт Karaganda кomir (дочернее предприятие АО «Qarmet») недавно заключила контракт с отечественным произ­водителем на поставку партии анкеро­установщиков для безударного вращательного бурения пород кровли. Их и другую продукцию, предназначенную для горнорудной отрасли, выпускают на заводе «Минова Казахстан». В нынешнем году предприятие отмечает двадцатилетие.

– Наш завод – казахстанский филиал международной группы компаний, которая изначально появилась в Германии, где в свое время было много угольных шахт, – рассказывает директор «Минова Казахстан» Дастан Сарсенбаев. – У нас довольно узкая ниша: мы занимаемся только креплениями и созданием безопасных условий в шахтах и на рудниках. Стараем­ся применять инновационные технологии и повышать степень локализации производства.

Карагандинский завод – единственный в нашей республике поставщик полимерных ампул, применяющихся для надежного крепления сводов горных выработок. Его производственная мощность – до 12 млн штук ампул в год.

Полимерные ампулы – это совре­менный материал, о котором в Казахстане знают далеко не все специа­листы горнодобывающей отрасли. Традиционно в забоях используют металлическую арочную крепь. Ее основные минусы – дороговизна, большой вес и сложность установки. Поэтому сейчас все чаще в шахтах переходят к применению анкерной крепи. Именно для нее и предназначены полимерные ампулы made in Karaganda.

Их проталкивают внутрь шпура (отверстие, пробуренное в горной породе) с помощью вращающегося стального анкера, который разрывает полимерную оболочку ампулы и перемешивает ее содержимое. В результате оно быстро затвердевает и укрепляет свод выработки. Таким образом снижается риск обвалов горной породы и возрастает уровень безопасности труда шахтеров.

– Использование полимерных ампул ускоряет темпы проходки и снижает затраты на нее, – отмечает руководитель по производству ТОО «Минова Казахстан» Александр Федорович. – К тому же это делает работу в шахте более безо­пасной. Металлическая арочная крепь не устанавливается во всем забое. Она используется только на тех участках, которые наиболее подвержены обвалам. А анкерами с полимерными ампулами крепится практически 90 процентов забоя.

Похожий принцип действия имеют и ПУР-патроны с быстрореагирующей полиуретановой смолой, которые тоже выпускают в Караганде. Они помогают не только упрочить горный массив, но и заполнить трещины, через которые в забой просачиваются подземные воды.

Кроме того, на заводе налажен выпуск стальных анкеров различных видов и станков для их установки. Корреспондент «Казправды» побывала в цехе, где собирают анкеро­установщики, и увидела, как происходит их испытание.

Эти пневматические агрегаты снабжены раздвижной стойкой, длина которой в сложенном состоя­нии не превышает двух метров, а в разложенном доходит до 4,6 мет­ра. Масса такой установки – около 40 кило. Небольшой вес и малые габариты делают их удобными в использовании в стесненных условиях.

– Наши установки предназначены именно для угольных шахт, – отмечает руководитель завода. – Во-первых, потому что там, в отличие от рудников, другой вид горных пород. Во-вторых, в шахтах обычно не бывает больших сводов. Поэтому нецелесообразно загонять туда огромные машиномеханизмы. Рациональнее всего использовать полуавтоматические ручные анкероустановщики.

Завод «Минова Казахстан» включен в реестр отечественных товаро­производителей. Что касается казахстанского содержания, то оно в продукции карагандинского предприятия превышает 70%. Основное сырье, которое используется в производственном процессе, – это сталь, полимеры и полиэфирная смола.

Если говорить о металле, то он отечественный. Его поставляет «Карметкомбинат». А вот полимеры и смолу производителю приходится импортировать, поскольку такое сырье в нашей стране не произ­водят. Раньше он сотрудничал с российскими поставщиками, а потом переориентировался на европейских. Это позволило повысить качество выпускаемой продукции.

Кстати о качестве. За ним на предприятии пристально следят. Здесь есть отдел технического контроля и собственная лаборатория, которая проводит проверку и поступающего сырья, и готовой продукции. К примеру, анкеры испытывают на разрыв, сужение. А что касается полимерных ампул, то специа­листы замеряют скорость гелеобразования и затвердевания содержащейся в них смеси. Это важно, поскольку от качества крепежа зависит безопасность людей на производстве.

Отметим, что карагандинский производитель старается не брать кредиты, предпочитая развиваться за счет собственных средств. К примеру, сейчас предприятие локализует производство высокопрочного огнеупорного цемента. Он используется для возведения взрывоустойчивых перемычек и восстановления горных выработок после аварий.

Завод уже приобрел технологическую линию, которая способная производить до 300 тонн цемента в месяц. С ее введением в эксплуа­тацию повысится не только уровень локализации производства, но и процент казахстанского содержания.