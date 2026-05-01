В забое станет безопасней

Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Отечественный завод выпускает оборудование, снижающее риск обрушения подземных выработок

фото автора

Горнодобывающие компании все чаще отдают предпочтение отечественным производителям при закупке станков, угольных комбайнов и прочего проходческого оборудования. Ведь их продукция в соотношении цены и качества ничуть не уступает импортным аналогам.

К примеру, компания-владелец угольных шахт Karaganda кomir (дочернее предприятие АО «Qarmet») недавно заключила контракт с отечественным произ­водителем на поставку партии анкеро­установщиков для безударного вращательного бурения пород кровли. Их и другую продукцию, предназначенную для горнорудной отрасли, выпускают на заводе «Минова Казахстан». В нынешнем году предприятие отмечает двадцатилетие.

– Наш завод – казахстанский филиал международной группы компаний, которая изначально появилась в Германии, где в свое время было много угольных шахт, – рассказывает директор «Минова Казахстан» Дастан Сарсенбаев. – У нас довольно узкая ниша: мы занимаемся только креплениями и созданием безопасных условий в шахтах и на рудниках. Стараем­ся применять инновационные технологии и повышать степень локализации производства.

Карагандинский завод – единственный в нашей республике поставщик полимерных ампул, применяющихся для надежного крепления сводов горных выработок. Его производственная мощность – до 12 млн штук ампул в год.

Полимерные ампулы – это совре­менный материал, о котором в Казахстане знают далеко не все специа­листы горнодобывающей отрасли. Традиционно в забоях используют металлическую арочную крепь. Ее основные минусы – дороговизна, большой вес и сложность установки. Поэтому сейчас все чаще в шахтах переходят к применению анкерной крепи. Именно для нее и предназначены полимерные ампулы made in Karaganda.

Их проталкивают внутрь шпура (отверстие, пробуренное в горной породе) с помощью вращающегося стального анкера, который разрывает полимерную оболочку ампулы и перемешивает ее содержимое. В результате оно быстро затвердевает и укрепляет свод выработки. Таким образом снижается риск обвалов горной породы и возрастает уровень безопасности труда шахтеров.

– Использование полимерных ампул ускоряет темпы проходки и снижает затраты на нее, – отмечает руководитель по производству ТОО «Минова Казахстан» Александр Федорович. – К тому же это делает работу в шахте более безо­пасной. Металлическая арочная крепь не устанавливается во всем забое. Она используется только на тех участках, которые наиболее подвержены обвалам. А анкерами с полимерными ампулами крепится практически 90 процентов забоя.

Похожий принцип действия имеют и ПУР-патроны с быстрореагирующей полиуретановой смолой, которые тоже выпускают в Караганде. Они помогают не только упрочить горный массив, но и заполнить трещины, через которые в забой просачиваются подземные воды.

Кроме того, на заводе налажен выпуск стальных анкеров различных видов и станков для их установки. Корреспондент «Казправды» побывала в цехе, где собирают анкеро­установщики, и увидела, как происходит их испытание.

Эти пневматические агрегаты снабжены раздвижной стойкой, длина которой в сложенном состоя­нии не превышает двух метров, а в разложенном доходит до 4,6 мет­ра. Масса такой установки – около 40 кило. Небольшой вес и малые габариты делают их удобными в использовании в стесненных условиях.

– Наши установки предназначены именно для угольных шахт, – отмечает руководитель завода. – Во-первых, потому что там, в отличие от рудников, другой вид горных пород. Во-вторых, в шахтах обычно не бывает больших сводов. Поэтому нецелесообразно загонять туда огромные машиномеханизмы. Рациональнее всего использовать полуавтоматические ручные анкероустановщики.

Завод «Минова Казахстан» включен в реестр отечественных товаро­производителей. Что касается казахстанского содержания, то оно в продукции карагандинского предприятия превышает 70%. Основное сырье, которое используется в производственном процессе, – это сталь, полимеры и полиэфирная смола.

Если говорить о металле, то он отечественный. Его поставляет «Карметкомбинат». А вот полимеры и смолу производителю приходится импортировать, поскольку такое сырье в нашей стране не произ­водят. Раньше он сотрудничал с российскими поставщиками, а потом переориентировался на европейских. Это позволило повысить качество выпускаемой продукции.

Кстати о качестве. За ним на предприятии пристально следят. Здесь есть отдел технического контроля и собственная лаборатория, которая проводит проверку и поступающего сырья, и готовой продукции. К примеру, анкеры испытывают на разрыв, сужение. А что касается полимерных ампул, то специа­листы замеряют скорость гелеобразования и затвердевания содержащейся в них смеси. Это важно, поскольку от качества крепежа зависит безопасность людей на производстве.

Отметим, что карагандинский производитель старается не брать кредиты, предпочитая развиваться за счет собственных средств. К примеру, сейчас предприятие локализует производство высокопрочного огнеупорного цемента. Он используется для возведения взрывоустойчивых перемычек и восстановления горных выработок после аварий.

Завод уже приобрел технологическую линию, которая способная производить до 300 тонн цемента в месяц. С ее введением в эксплуа­тацию повысится не только уровень локализации производства, но и процент казахстанского содержания.

#Караганда #завод #Минова Казахстан

