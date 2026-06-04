Ошибок быть не может

фото автора

…В светлом цехе, где пахнет свежей краской и мерно стрекочут станки Roland, на рабочих столах рождаются не просто элементы интерьера общественных пространств – здесь создают уникальные информационные стенды и государственную символику нашей республики.

История этого ИП началась больше тридцати лет назад, когда профессиональный художник-оформитель Михаил Васильевич Сер зарегистрировал кооператив, выросший позже в малое частное предприятие.

– Раньше мы арендовали помещения, а в 2005 году приобрели собственное, сделали к нему пристройку, закупили станки. Это детище моего отца, а я продолжаю его дело, – говорит Юрий Сер, показывая образцы готовых изделий и заготовки будущих композиций.

Сегодня в мастерской «Уч­воен­снаб» трудится небольшая сплоченная команда художников и дизайнеров из пяти человек. Прошлые годы коллектива были тесно связаны с масштабными проектами для силовых структур: они полнос­тью оформляли наглядную базу для КНБ, МВД и Минис­терства обороны.

Мастера комплексно оборудовали кабинеты начально-военной подготовки (НВП) многих столичных школ, приложили руку к созданию экспозиций Военно-исторического музея Вооруженных сил РК, ведомственных музеев КНБ, оформ­лению Дома министерств, колледжей и вузов.

В феврале нынешнего года они оформили учебный класс «Юный пограничник» в средней школе № 16 – кабинет стал местом, где у старшеклассников воспитывают дух патриотизма, ответственность и уважение к воинской службе. Каждый заказ для команды мастеров – индивидуальное творчество.

– От чего зависит подбор обрамления для герба и флага? – интересуюсь я.

– Гербы мы покупаем у сертифицированного поставщика, а вот все остальное – уже наша фантазия. Приходим в помещение, оцениваем интерьер, фон стен, пол, потолок и даже люстры. Если зал слишком темный, делаем стенд светлее: используем белый фон, багет и раму, чтобы осветлить композицию. Если вокруг все и так сияет золотом, делаем нашу работу в темных тонах, чтобы она выгодно выделялась. В этом и кроется настоящее творчество оформителя.

– А что если в цвете ошибетесь? Или с пропорциями промахнетесь?

– Нельзя халтурить, – отрезает Юрий. – Ошибка в цвете или едва заметное искажение пропорций – это не просто брак. Уважение к стандарту государственной символики у нас возведено в абсолют. Поэтому герб и флаг в наших оформительских работах неизменно помещаются на самое почетное, просторное и светлое место с хорошим обзором.

За творческий процесс в команде отвечают Вячеслав Дьячков и дизайнер Алевтина Калита, которые иногда, бывает, горячо спорят о том, как эффектнее воплотить очередной проект.

После утверждения эскиза заказчиком детали орнамента вырезаются на фрезеровочном станке по заданной программе. Затем заготовки собираются вручную, тщательно зачищаются и покрываются двумя-тремя слоями краски. Только после этого наклеиваются акриловые элементы и декоративные колпачки, придающие изделию монументальный вид.

…Сейчас в работе для Министерства обороны находится объемная звезда – в ней уже отчетливо видны шесть слоев.

– Материалы, я вижу, у вас тоже непростые. С ними сейчас как?

– Это наша особая гордость, хотя работать становится все сложнее. Багет идет исключительно корейский. Из-за дороговизны немецкого сырья пришлось перейти на качественный китайский акриловый пластик. Посмотрите на этот необычный лист с эффектом ткани внутри – на рынке такой точно не сыскать.

А для фонового оформления стендов заказывается уникальная перламутровая пленка. Рулон такой обходится в 380 тыс. тенге, причем фабрика отгружает ее партиями минимум по 50 рулонов.

– И сколько в итоге стоит такая красота? – задаю еще один вопрос.

– Из-за исключительно ручной работы и дорогих компонентов изделия имеют соответствующую стоимость. Если заказчик не экономит на оформ­лении, делаем государственную символику со световыми элементами в виде раскрытой книги и большой тумбой, стоимость которой может доходить и до миллиона тенге.

Есть и более скромные варианты агитационного оформления, которое гарантированно прослужит не менее десяти лет.

Однако парадный блеск не может скрыть суровых будней малого бизнеса, и главная головная боль Юрия Сера сегодня – система госзакупок, точнее – ее изъяны. Электронные тендеры, призванные искоренить коррупцию, на практике часто бьют по качеству. Ведь основным условием победы на портале остается цена, ее демпинг. Предложил самую минимальную цену – и выиграл. А как быть с качеством? Ведь дешевые материалы долго не прослужат!

Дело, бывает, доходит до абсурда, когда победители тендеров сами ничего не делают…

– Да, по факту они занимаются посредничеством, демпингуют на госпортале, а затем пытаются перепродать заказ реальным мастерам на аутсорсинг. Мы так принципиально не работаем. Наша схема другая: сами выезжаем на объект, фотографируем, делаем точные замеры, демонстрируем образцы материалов, согласовываем эскизы и доводим проект до финального монтажа своими руками в любом городе, будь то Караганда или Костанай.

...Уходя из мастерской, уносишь с собой стойкое ощущение того, что золотые руки мастеров, ответственное, трепетное отношение к своей работе – это тоже признак патрио­тизма. Ведь именно благодаря безупречному труду профессионалов мы каждый день с гордостью любуемся государственными символами нашего Отечества.