Спецтехника с иголочки

Как рассказал главный инженер компании Никита Носач, производство спецтехники на заводе стартовало в 2018 году. Компания выступает в качестве казахстанского представителя известного итальянского автомобильного концерна Iveco, что дает право на сборку и продажу машин этого известного бренда. В Астану продукция импортируется в виде машинокомплекта. На заводе разрозненные узлы и части собираются в полноценную машину.

Процесс сборки стартует с установки на конвейер чистой рамы, которая далее надстраивается кабиной, двигателем, колесами и... вырастает до готового автомобиля для выполнения работ в коммунальном, добывающем и иных секторах. Речь идет о мусоровозах, машинах по очистке городских улиц, булитовозах, самосвалах.

– Только мусоровозов выпускаем четыре типа – с емкостью в 14, 16, 18 и 20 кубов. Кроме того, линейка продукции представлена разными машинами по уборке городских улиц, – рассказал главный инженер. – Техника по индивидуальному заказу может быть модернизирована, изменена с учетом условий, в которых она будет работать. К примеру, в городе Экибастузе на маршруте крупных автомобилей имеется низкий мост, параметры же нашей машины оказались выше его конструкций. Поэтому пришлось сконструировать и собрать авто, которому никак не помешают особенности местной инфраструктуры. В другом случае по желанию заказчика усилили борта кузова самосвала.

По словам организатора производства, завод располагает конструкторским цехом, в котором работают инженеры-проектировщики спецтехники.

Будущая машина создается вначале в цифровом, виртуальном формате с использованием искусственного интеллекта. И только когда проект пройдет все стадии проверки, принимается решение о его запуске в металле. Такая организация работы дает колоссальную экономию времени. Если нет цифрового проекта, доводка техники на стадии сборки, дальнейший запуск в производство могут занять один-два года. А с «цифрой» – всего месяц-два.

– Известно изречение Авраама Линкольна о том, что, если ему дадут шесть часов на то, чтобы срубить дерево, то первые четыре часа придется потратить на заточку топора. Так вот создание цифровой копии машины – это «про топор», – говорит Никита Носач. – Непосредственно в производственных цехах завода имеется оборудование по лазерной резке, гибочный станок по металлу, имеющий усилие в 400 тонн, действуют токарный и сварочный цехи.

Кроме Астаны спецтехника Stalbau работает на улицах Алматы, Семея, Актау, Актобе, Жезказгана, Экибастуза, Аягоза и даже на руднике Актогай.

Годовая производительность завода – 50–100 единиц спецтехники. В течение первого года эксплуатации выпущенной продукции сохраняются гарантийные обязательства производителя. Кроме того, компания поддерживает связь со своими потребителями и готова оказать помощь в диагностировании неисправности, а также в закупе и поставке запчастей.