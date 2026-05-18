Спецтехника с иголочки

Сделано в Казахстане
Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

В Астане в цехах индустриального парка на базе известного автомобильного бренда Iveco налажена сборка востребованной спецтехники для коммунальщиков и нефтяников. На днях мы побывали на столичном предприятии Stalbau и узнали о технологических особенностях процесса.

фото автора

Как рассказал главный инженер компании Никита Носач, производство спецтехники на заводе стартовало в 2018 году. Компания выступает в качестве казахстанского представителя известного итальянского автомобильного концерна Iveco, что дает право на сборку и продажу машин этого известного бренда. В Астану продукция импортируется в виде машинокомплекта. На заводе разрозненные узлы и части собираются в полноценную машину.

Процесс сборки стартует с установки на конвейер чистой рамы, которая далее надстраивается кабиной, двигателем, колесами и... вырастает до готового автомобиля для выполнения работ в коммунальном, добывающем и иных секторах. Речь идет о мусоровозах, машинах по очистке городских улиц, булитовозах, самосвалах.

– Только мусоровозов выпускаем четыре типа – с емкостью в 14, 16, 18 и 20 кубов. Кроме того, линейка продукции представлена разными машинами по уборке городских улиц, – рассказал главный инженер. – Техника по индивидуальному заказу может быть модернизирована, изменена с учетом условий, в которых она будет работать. К примеру, в городе Экибастузе на маршруте крупных автомобилей имеется низкий мост, параметры же нашей машины оказались выше его конструкций. Поэтому пришлось сконструировать и собрать авто, которому никак не помешают особенности местной инфраструктуры. В другом случае по желанию заказчика усилили борта кузова самосвала.

По словам организатора производства, завод располагает конструкторским цехом, в котором работают инженеры-проектировщики спецтехники.

Будущая машина создается вначале в цифровом, виртуальном формате с использованием искусственного интеллекта. И только когда проект пройдет все стадии проверки, принимается решение о его запуске в металле. Такая организация работы дает колоссальную экономию времени. Если нет цифрового проекта, доводка техники на стадии сборки, дальнейший запуск в производство могут занять один-два года. А с «цифрой» – всего месяц-два.

– Известно изречение Авраама Линкольна о том, что, если ему дадут шесть часов на то, чтобы срубить дерево, то первые четыре часа придется потратить на заточку топора. Так вот создание цифровой копии машины – это «про топор», – говорит Никита Носач. – Непосредственно в производственных цехах завода имеется оборудование по лазерной резке, гибочный станок по металлу, имеющий усилие в 400 тонн, действуют токарный и сварочный цехи.

Кроме Астаны спецтехника Stalbau работает на улицах Алматы, Семея, Актау, Актобе, Жезказгана, Экибастуза, Аягоза и даже на руднике Актогай.

Годовая производительность завода – 50–100 единиц спецтехники. В течение первого года эксплуатации выпущенной продукции сохраняются гарантийные обязательства производителя. Кроме того, компания поддерживает связь со своими потребителями и готова оказать помощь в диагностировании неисправности, а также в закупе и поставке запчастей.

#спецтехника #сборка #IVECO #Stalbau

Популярное

Все
Кара Майору посвящается…
От концепции – к реальным проектам
Будущий лес начинается с маленького семечка
Сила армии не только в оружии
Кадеты показали класс
От финишной прямой к новому старту
Новый вид змей обнаружили в Китае
Пять лет на защите прав граждан
Достойный путь генерала Уразова
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвестиции
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Турецкие фармпредприятия открыли свои филиалы в РК
Когда оживает история
Президент: Следует активизировать с Турцией партнерство в АПК
Продажи бензиновых машин рухнули на 37% на крупнейшем авторынке мира
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
В Астане запустили новую систему контроля против незаконной парковки
Казахи в древнем Египте? Да!
Терминологические словари тюркских языков представили в Баку
Показатель зрелости общества
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг

Читайте также

В забое станет безопасней
По полному производственному циклу
Символ промышленного становления
От мраморной муки до выпуска строительных смесей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]