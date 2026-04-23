По полному производственному циклу

Сделано в Казахстане
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В Уральске освоен выпуск муфт для обсадных и насосно-компрессорных труб. Новый цех открыл завод QazExpoCentre-Pipe, продукция которого используется при бурении, эксплуатации и капитальном ремонте нефтяных и газовых скважин.

фото автора

Отечественное предприятие успешно работает с 2007 года. На сегодня его произ­водственные мощности достигли 40 тыс. тонн трубной продукции в год. В основном она поставляется крупным компаниям нефте­газового сектора Казахстана.

В прошлом году до 15% продукции ушло на экспорт – в страны ближнего зарубежья, что подтверждает ее соответствие отраслевым стандартам и требованиям международных заказчиков. Высокое качество обеспечивают современные автоматизированные линии, а также ежегодная сертификация в Американском институте неф­ти. На заводе внедрена система нанесения QR-кодов на изделия, позволяющая прослеживать и контролировать качество на каждом технологическом этапе.

– Муфты для обсадных и насосно-компрессорных труб вост­ребованы на внутреннем и внешнем рынках, – говорит исполнительный директор компании Александр Безруков. – Линия позволяет выпускать изделия диаметром от 60 мм до 245 мм.

Под новый цех реконструировали здание, закупили современное оборудование: муфтонарезные станки из Германии, роботизированную ячейку японского производства. Несмотря на то что здесь по минимуму будет задействован рабочий персонал, дополнительно создано 58 рабочих мест. Всего на предприятии работают около 300 человек.

В дальнейшем на заводе планируют ввести в строй еще один производственный участок – по нанесению на продукцию специального антикоррозионного покрытия, что позволит значительно увеличить срок службы изделий.

Открытие новых производств – это не только рост налоговых поступлений в бюджет и создание рабочих мест, но и показатель инвестиционной привлекательности региона. Как отметил аким области Нариман Турегалиев, если в прошлом году было привлечено 847 млрд тенге инвестиций, то в нынешнем намечено увеличить этот показатель до 1 трлн 50 млрд тенге. Упор при этом будет сделан на обрабатывающую отрасль.

В десятке сильнейших
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
Когда в ауле не хватает девушек...
Новые подходы к профессии
Учиться делать правильный выбор
Рождение диалога
Общие подходы повышают эффективность
Символ гражданского согласия
Призыв к сотрудничеству и ответственности
Дух романтики и героизма
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Музыкант Deep Purple исполнил гимн Казахстана на концерте в Алматы
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Поддержать инициативу Казахстана
Сваха как архитектор счастья
Социализация без барьеров
В Лондоне состоялась премьера «Дьявол носит Prada 2»
Витрина для инноваций и площадка для конкретной работы
В Приаралье становится больше зеленых зон
Для достижения общих целей
Исследовать и популяризировать культурное наследие
Когда яблони цветут
Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Реальность, призывающая к действиям
Астана принимает ключевых игроков евразийской логистики
Поздравили фронтового связиста
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Символ промышленного становления
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Спрос высокий на газоблоки
Идею рынок подсказал

