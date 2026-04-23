По полному производственному циклу

Отечественное предприятие успешно работает с 2007 года. На сегодня его произ­водственные мощности достигли 40 тыс. тонн трубной продукции в год. В основном она поставляется крупным компаниям нефте­газового сектора Казахстана.

В прошлом году до 15% продукции ушло на экспорт – в страны ближнего зарубежья, что подтверждает ее соответствие отраслевым стандартам и требованиям международных заказчиков. Высокое качество обеспечивают современные автоматизированные линии, а также ежегодная сертификация в Американском институте неф­ти. На заводе внедрена система нанесения QR-кодов на изделия, позволяющая прослеживать и контролировать качество на каждом технологическом этапе.

– Муфты для обсадных и насосно-компрессорных труб вост­ребованы на внутреннем и внешнем рынках, – говорит исполнительный директор компании Александр Безруков. – Линия позволяет выпускать изделия диаметром от 60 мм до 245 мм.

Под новый цех реконструировали здание, закупили современное оборудование: муфтонарезные станки из Германии, роботизированную ячейку японского производства. Несмотря на то что здесь по минимуму будет задействован рабочий персонал, дополнительно создано 58 рабочих мест. Всего на предприятии работают около 300 человек.

В дальнейшем на заводе планируют ввести в строй еще один производственный участок – по нанесению на продукцию специального антикоррозионного покрытия, что позволит значительно увеличить срок службы изделий.

Открытие новых производств – это не только рост налоговых поступлений в бюджет и создание рабочих мест, но и показатель инвестиционной привлекательности региона. Как отметил аким области Нариман Турегалиев, если в прошлом году было привлечено 847 млрд тенге инвестиций, то в нынешнем намечено увеличить этот показатель до 1 трлн 50 млрд тенге. Упор при этом будет сделан на обрабатывающую отрасль.