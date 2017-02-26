Общество
Базы отдыха на Алаколе никто закрывать не будет – МИР РК
Директор департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК Марат Игалиев прокомментировал информацию, распространенную СМИ о предполагаемом закрытии для туристов баз отдыха на озере Алаколь в Восточном Казахстане, передает Kazpravda.kz.

"Сразу скажу, что никто не закрывал доступ к озеру и не останавливал работу предпринимателей. В данном случае речь идет о необходимости создания комфортных условий для отдыхающих", – заметил он.

При этом Игалиев уточнил, что после многочисленных жалоб отдыхающих в 2016 году, который стал рекордным для региона в части посещения туристами, аким ВКО Даниал Ахметов взял на личный контроль развитие туризма на побережье озера Алаколь. Созданная по его поручению рабочая группа выявила нарушения требований санитарно-эпидемиологической нормы и пожарной безопасности. Были выявлены нарушения в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. По итогам проверок между акиматом Урджарского района и предпринимателями подписаны меморандумы, согласно которому нарушения должны быть устранены до начала следующего сезона.

По его словам, в настоящее время владельцы баз отдыха проводят соответствующие работы по благоустройству территорий своих объектов к началу летнего туристского сезона, который откроется в июне 2017 года.

В целом регион на развитие зоны отдыха Алаколя планирует вложить в 2017 году порядка 500 млн тенге. Планируется провести средний ремонт дорог, ведущих к озеру, благоустроить побережье и пляж, создать парк отдыха с спортивными и детскими игровыми площадками с аттракционами, проложить тротуары и велосипедные дорожки, благоустроить территорию автовокзала и создать автостоянку.

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