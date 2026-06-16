Летний отдых со вкусом приключений

Фото: ДП СКО

Пока одни ребята играют в футбол и катаются на велосипедах, учащиеся младших классов средней школы № 4 имени Магжана Жумабаева получили возможность заглянуть в мир настоящих расследований, полицейских будней и человеческого мужества, примерить роль сыщиков и познакомиться с настоящими героями полиции.

«У нас в городе есть воры. Полиция ловит их и сажает в тюрьму», – именно так, по-детски просто и искренне, описали работу стражей порядка участники экскурсии в районный отдел полиции.

Для воспитанников летней площадки день открытых дверей стал настоящим приключением. Ребята побывали в дежурной части, увидели, как принимаются звонки на канал 102, ознакомились с работой сотрудников полиции и даже смогли понаблюдать за жизнью родного города через систему видеонаблюдения.

Особенный интерес вызвал рассказ криминалиста. Школьники узнали, какие следы оставляют преступники, как эксперты находят улики и каким образом раскрываются правонарушения. Многие слушали настолько внимательно, словно сами готовились стать будущими детективами.

Однако экскурсия оказалась не только увлекательной, но и по-настоящему важной. Полицейские рассказали детям о людях, которые ценой собственной жизни защищали безопасность граждан.

У стенда памяти ребята услышали историю Газиза Байтасова – патрульного полицейского из Тараза, погибшего при задержании особо опас­ного преступника. Затем школьники посетили музейную комнату, где узнали о подвиге своего земляка – капитана полиции Жанадила Темиртасова, который погиб при исполнении служебного долга в 1999 году.

Этот день оставил у детей не только яркие впечатления, но и понимание того, насколько важна работа людей в погонах.