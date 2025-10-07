На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели принимаемые меры по снижению теневой экономики. О проводимой в данном направлении работе доложили министр финансов Мади Такиев и председатель Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

«Главой государства поставлена задача снизить в текущем году долю теневой экономики в ВВП до 15%. Мы должны стремиться к постоянному снижению и этого показателя. Нам нужна «прозрачная» экономика. Нужно активизировать работу всех госорганов и субъектов бизнеса в данном направлении. Она не должна сводиться только к переписке и отчетам. Требуются качественные и комплексные решения в экономической и налоговой устойчивости, цифровизации и упрощения ведения бизнеса», — отметил Олжас Бектенов.

Президент Казахстана в своем Послании народу подчеркнул, что на основе цифровизации и внедрения элементов искусственного интеллекта необходимо модернизировать все сферы экономики. Это – стратегическая задача.

Вместе с тем в ряде отраслей цифровизация находится еще на недостаточном уровне. К примеру, в торговле, строительстве, сельском хозяйстве. Всем отраслевым министерствам поручено обеспечить полноценную цифровизацию.

В рамках цифровой трансформации экономики Комитет государственных доходов должен стать флагманом цифровизации среди государственных органов. Только системные шаги могут создать принципиально новую сервисную модель взаимоотношений государства и бизнеса, подчеркнул Олжас Бектенов.

Реализация цифровых инициатив требует соответствующих ресурсов. В этой связи Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития необходимо в следующем году создать отдельный Центр обработки данных Комитета государственных доходов.

Ряд цифровых проектов в Казахстане уже показал свою эффективность. Так, важную роль в борьбе с теневой экономикой играют безналичные платежи.

В регионах реализуются пилотные проекты с использованием цифрового тенге при строительстве авто- и железных дорог, субсидировании приобретения крупнорогатого скота и сельскохозяйственной техники, возврате НДС.

«Для масштабирования проекта Министерству финансов совместно с Нацбанком необходимо обеспечить использование цифрового тенге в рамках республиканского и местных бюджетов, а также бюджетов государственных холдингов. О результатах доложите мне до 1 февраля следующего года. Для внедрения автоматизированного мониторинга целевого использования займов и субсидий необходимо обеспечить интеграцию информсистем и усилить контроль», — поручил Олжас Бектенов.

Полнота и прозрачность таможенного администрирования оказывают значительное влияние на доходы республиканского бюджета. Министерствам финансов и торговли необходимо усилить мониторинг экспортных и импортных операций. Актуализация профилей рисков и создание условий для транзита грузоперевозок по принципу «зеленого коридора» должны исключить человеческий фактор.

Кроме того, необходимо внедрить искусственный интеллект при анализе данных досмотра грузов. Это позволит исключить коррупционные правонарушения и ускорить процессы прохождения границы. Министерству финансов совместно с Агентством по финмониторингу поручено усилить координацию работы по противодействию теневой экономики.

По итогам рассмотрения мер по снижению теневой экономики Премьер-министр дал ряд поручений профильным ведомствам:

Министерствам национальной экономики и финансов – обеспечить разработку ежегодного расширенного аналитического доклада об эффективности мер по противодействию теневой экономики с выработкой конкретных предложений.

Для прослеживаемости регистрации и перерегистрации юридических лиц министерствам юстиции, финансов, искусственного интеллекта совместно с Агентством финмониторинга поручено до 25 ноября т.г. завершить работу по внедрению автоматической системы управления рисками.

Для повышения точности аналитики и качества администрирования необходимо усилить информационное взаимодействие между госорганами и финансовыми организациями. В этой связи министерствам финансов, искусственного интеллекта и другим госорганам обеспечить интеграцию данных с системой Smart Data Finance.

Координация и контроль — за заместителем Премьер-министра – министром национальной экономики Сериком Жумангариным.