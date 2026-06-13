Отечественная техника, ярмарки и новые заводы — как Казахстан защищает внутренний рынок

Согласно последним прогнозам МВФ, на фоне новых геополитических шоков ожидается возобновление роста глобальной инфляции в 2026 году, что подтверждает статус ценового давления как одного из ключевых вызовов для большинства стран.

На сегодня наиболее высокий уровень инфляции сохраняется в Венесуэле (524%), Аргентине (33,6%), Турции(32,6%).

Несмотря на глобальную волатильность и рост инфляции в мире, Казахстан демонстрирует снижение прогнозов по уровню годовой инфляции до 9–11% (вместо прежних 9,5–11,5%). Эксперты сходятся во мнении, что это лишь начало позитивного тренда, в 2027 году инфляция в Казахстане способна замедлиться до комфортных 6–8%, а к 2028 году — вплотную приблизиться к целевому ориентиру в 5%.

Диверсификация экономики, положительная динамика реального сектора создают предпосылки для дальнейшего замедления роста цен.

По итогам пяти месяцев 2026 года экономика выросла на 3,7%. При этом обрабатывающая промышленность показала рост на 9%, строительство — на 13,4%, услуги транспорта — на 8,4%. Эти цифры важны не только как индикаторы текущей активности, но и как подтверждение того, что политика привлечения инвестиций начинает давать структурный эффект на стороне предложения.

За пять месяцев 2026 года инвестиции в основной капитал выросли на 7%, а частные инвестиции — сразу на 17,4%. Наибольший рост зафиксирован в энергетике (+83,4%), информации и связи (+75,2%), сельском хозяйстве (+36,4%), обрабатывающей промышленности (+29,2%) и транспорте 25,6%.

Такой приток капитала работает на снижение инфляционного давления через несколько каналов. Во-первых, он поддерживает курс тенге и снижает импортную составляющую инфляции. Во-вторых, инвестиции в реальный сектор увеличивают производственные мощности и предложение товаров внутри страны, таким образом минимизируя влияние импортируемой инфляции. В-третьих, приход современных технологий и управленческих практик способствует росту производительности труда и постепенному снижению издержек. На этом фоне Казахстан демонстрирует уверенны признаки постепенной стабилизации внутренне ценовой ситуации.

Промышленность

Опережающее развитие обрабатывающей промышленности (рост на 9% по итогам первых месяцев 2026 года) прочно закрепило за сектором статус одного из ключевых драйверов национальной экономики. Этот фундамент закладывался последовательно: только в 2025 году в стране было запущено 190 новых промышленных проектов на общую сумму 1,5 трлн тенге.

Текущий год сохраняет высокую динамику: в 2026 году планируется реализовать еще порядка 180 индустриальных объектов стоимостью 1,7 трлн тенге, что обеспечит создание около 19 тысяч постоянных рабочих мест. К настоящему моменту уже успешно введены в эксплуатацию 50 проектов на сумму 165,5 млрд тенге, где работу получили 3 249 казахстанцев.

Агросектор

В январе–апреле 2026 года валовая продукция сельского хозяйства выросла на 3,6%% и составил 1 251,2 млрд тенге.

Данный рост обеспечен за счет увеличения объемов производства в животноводстве на 3,5 % (1 158,5 млрд тенге),

в растениеводстве на 7,6 % (70,6 млрд тенге). Инвестиции в основной капитал АПК за первый квартал увеличились на 70,6%, а в производство продуктов питания — на 363,4%.

За этими миллиардами и процентами скрывается главное, что близко каждому казахстанцу — продовольственная безопасность страны и уверенность в том, что на прилавках наших магазинов всегда будут качественные, свежие и, главное, свои, отечественные продукты.

Когда растет внутреннее производство молока, мяса и зерна, снижается зависимость от дорогого импорта, а значит, стабилизируются цены в продуктовых корзинах обычных семей.

Настоящую технологическую революцию на полях обеспечила масштабная программа льготного лизинга отечественной сельхозтехники, на которую в 2026 году выделено 300 млрд тенге. Доля казахстанской техники в закупках совершила мощный рывок — с 70% до 95%.

Обеспечение продовольственной безопасности и стабилизация цен

Параллельно реализуются государственные меры по стабилизации цен на с/х продукцию, проводятся ярмарки в городах где продукция реализуется на 15–20% дешевле рыночной стоимости напрямую от производителей, государство осуществляет контроль торговых надбавок, происходит развитие собственного производства по шести категориям (мясо птицы, рыба, сыр, сахар, яблоки и др.). Функционируют региональные комиссии по расследованию посреднических схем в цепочке ценообразования продовольственных товаров.

Обеспеченность внутреннего рынка по основным 23 продовольственным товарам составляет от 80 до 100%.

Текущая динамика наглядно демонстрирует, что Казахстан переходит от модели, где экономический рост во многом зависел от капризов внешней конъюнктуры и мировых цен на сырье, к модели, где главным источником устойчивости становятся внутренняя модернизация, собственные заводы и крепнущий агрокомплекс.