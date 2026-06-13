Реализуется план оптимизации

В 2025 году в республиканский бюджет было обеспечено поступление дивидендов от госактивов в размере 164,7 млрд тенге. Об этом на брифинге на площадке Службы центральных коммуникаций сообщил председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Нурмахан Адильбеков.

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По его словам, важным инструментом в структурных преобразованиях экономики выступает приватизация и передача в конкурентную среду объектов госсобственности и квазигоссектора. Цель – сокращение доли государства в отраслях, представленных в конкурентной среде.

В 2025-м была завершена реализация Комплексного плана на 2021–2025 годы. В его рамках из 623 объектов госсобственности и квазигоссектора передано в конкурентную среду 402 объекта на сумму 977 млрд тенге, 68 объектов направлено на реорганизацию и ликвидацию. Среди наиболее крупных сделок – IPO таких компаний, как «КазМунайГаз», «ЭйрАстана», KEGOC на общую сумму около 187 млрд тенге.

Реализуется новый план оптимизации на 2026–2030 годы, охватывающий 500 объектов республиканской, коммунальной собственности и квазигоссектора. На сегодняшний день мероприятия исполнены по 42 объектам. По итогам реализации плана ожидается снижение доли государства в экономике до 13,2% ВВП.

Продолжается работа с возвращенными активами, создана компания по управлению ими. С 2023 года ей передано 269 возвращенных активов на 99,84 млрд тенге. В Специальный государственный фонд перечис­лен 51 млрд тенге, вырученных от управления и реализации активов.

На сегодня объем поступ­лений в Специальный государственный фонд составляет 593,2 млрд тенге. Во всех регионах страны профинансировано 483 социальных и инфраструктурных проекта, важных для граждан, в сферах здравоохранения, водоснабжения, образования, спорта, транспорта и энергетики на общую сумму 553,7 млрд тенге.