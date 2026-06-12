В МВФ отметили позитивную динамику развития экономики Казахстана

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с главой миссии Международного Валютного Фонда по Казахстану Аминой Лареш, приступившей к исполнению обязанностей на этой должности в феврале текущего года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

В ходе встречи были рассмотрены предварительные итоги деятельности группы экспертов МВФ по изучению последних тенденций экономики РК, приоритетов проводимых реформ и перспектив дальнейшего развития.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул значимость партнерства, отметив роль экспертного сопровождения в совершенствовании экономической политики Казахстана. Принятая в Казахстане новая Конституция создает институциональную основу для развития диверсифицированной устойчивой экономики. В соответствии с поручениями Президента Касым-Жомарта Токаева реализуется комплексная повестка экономической модернизации.

«Мы высоко ценим наше партнерство с Международным валютным фондом, который играет важную роль в экономическом развитии Казахстана. Этот диалог продолжается в рамках регулярных миссий, целевых консультаций и технической помощи МВФ государственным органам. Надеюсь, что рекомендации по итогам текущей миссии послужат ценным ориентиром для дальнейшего совершенствования макроэкономической и макропруденциальной политики страны», – отметил руководитель правительства.

Глава миссии МВФ по Казахстану Амина Лареш отметила важность принимаемых государством мер по обеспечению макроэкономической стабильности и снижению инфляционного давления. Подчеркнута важность реализации Программы совместных действий Правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

«Сегодня мы можем отметить позитивную динамику развития экономики Казахстана. Улучшается ситуация с платежным балансом, экономика демонстрирует устойчивость, в том числе благодаря эффективной компенсации внешних факторов, связанных с поставками нефти. Мы также отмечаем последовательное совершенствование экономической политики и принимаемых решений. Положительно оцениваем проводимую денежно-кредитную политику, которая способствует макроэкономической стабилизации. При сохранении высоких темпов экономического роста наблюдается постепенное снижение инфляционного давления. Мы приветствуем принятие Совместного плана действий Правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и считаем, что скоординированный подход к реализации экономической политики будет способствовать дальнейшему укреплению макроэкономической стабильности и устойчивому развитию экономики Казахстана», – сказала Амина Лареш.

Эксперты Фонда отмечают устойчивость роста экономики. Системные меры по развитию обрабатывающего сектора, сфер услуг, транспорта, строительства компенсируют сокращение добычи нефти. Обозначен прогресс в области замедления инфляции, улучшения налогового администрирования, совершенствования фискальной политики. В данном направлении озвучен ряд рекомендаций по дальнейшему снижению инфляционных рисков и улучшению квазифискальной политики.

В обсуждении приняли участие советник Президента – председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев, министр финансов Мади Такиев, первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова.

По итогам встречи Премьер-министр Олжас Бектенов поблагодарил Амину Лареш и команду МВФ за поддержку в реализации реформ. Правительство Казахстана открыто к конструктивному диалогу, направленному на дальнейшее укрепление взаимовыгодного партнерства. Предложения и рекомендации МВФ, представленные по итогам визита, будут рассмотрены профильными государственными органами.