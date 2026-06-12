«Казахмыс» инвестирует в Ұлытау: Руслан Өскенәлі проверил ход строительства социальных объектов

Председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Руслан Өскенәлі в ходе рабочей поездки посетил ряд социально значимых объектов Жезказгана и ознакомился с ходом их реализации.

Одним из ключевых пунктов программы стало посещение Детско-юношеской академии спорта «NAMYS». Проект стоимостью 8,1 млрд тенге предусматривает создание современного спортивного комплекса площадью более 5 тыс. кв. метров, рассчитанного на 150–200 воспитанников. Здесь будут созданы условия для совмещения качественного образования и профессиональной спортивной подготовки детей из городов и районов области Ұлытау.

Фонд «СК «NAMYS» работает в Жезказганском регионе с 2019 года. За это время через его спортивные секции прошли более 3 тысяч детей, а сегодня на постоянной основе различными видами спорта занимаются свыше 700 юных спортсменов. Открытие академии запланировано на сентябрь текущего года.

Руслан Өскенәлі также ознакомился с проектом строительства набережной вдоль Кенгирского водохранилища. Второй этап нового общественного объекта стоимостью около 3,4 млрд тенге будет реализован в рамках меморандума между акиматом области Ұлытау и ТОО «Корпорация Казахмыс». Вместе с областной мечетью набережная сформирует современное общественное пространство для отдыха, прогулок и проведения культурных мероприятий.

По итогам посещения объектов Руслан Өскенәлі подчеркнул важность качественной и своевременной реализации всех проектов, направленных на развитие региона и повышение качества жизни населения.

В Корпорации «Казахмыс» отмечают, что выполнение социальных обязательств и развитие регионов присутствия остаются одними из ключевых приоритетов компании. Наряду с производственными проектами компания последовательно инвестирует в строительство объектов спорта, культуры, образования и общественной инфраструктуры, способствуя устойчивому развитию области Ұлытау.