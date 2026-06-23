Бектенов обсудил с Премьером Госсовета КНР вопросы экономического сотрудничества

Также он выступил на сессии инициативы «Один пояс, один путь»

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках рабочего визита Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова в Китайскую Народную Республику состоялась встреча с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также перспективы дальнейшего укрепления казахско-китайского сотрудничества, включая развитие торговли, расширение инвестиционного взаимодействия, сотрудничество в АПК, транспортно-логистической сфере и др.

Премьер-министр РК отметил, что Казахстан вступает в новый этап развития. В Конституции, принятой по итогам общенационального референдума, закреплены инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева, направленные на построение Справедливого и Прогрессивного Казахстана. В частности, в соответствии с принципом «Закон и Порядок» усилены меры по защите прав и законных интересов иностранных инвесторов, обеспечению стабильности инвестиционной среды, а также повышению гарантий верховенства закона. 

«Казахстан и Китай имеют долгую историю дружбы и сотрудничества, основанную на взаимном уважении и поддержке. В настоящее время двусторонние отношения развиваются в духе вечного и всестороннего стратегического партнерства и вступают в новый период «золотого тридцатилетия». Интенсивный доверительный диалог между лидерами наших стран, уважаемыми Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым и Си Цзиньпином, являются движущей силой устойчивого развития межгосударственных отношений как образцовой модели партнерства», — отметил Олжас Бектенов.

Премьер Государственного совета КНР Ли Цян подчеркнул высокий уровень стратегического взаимодействия и выразил готовность к дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

«В последние годы наши государства поддерживают тесные контакты на высшем уровне: Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Касым-Жомарт Токаев встречаются ежегодно. Сегодня всестороннее стратегическое партнерство Казахстана и Китая постоянно углубляется и обогащается, став образцом взаимной поддержки и добрососедства. В текущей международной ситуации наши страны как надежные партнеры должны укреплять координацию, чтобы сообща работать во благо совместного развития. Китайская сторона готова продолжать совместные усилия, укреплять политическое доверие, координировать стратегии развития и расширять многовекторное сотрудничество во имя процветания наших народов», — отметил Ли Цян.

Китай является одним из ключевых торговых и инвестиционных партнеров Казахстана. По итогам 2025 года объем взаимной торговли превысил $48 млрд, привлеченных прямых инвестиций из КНР – $2,8 млрд. 

Показатели двусторонней торговли в агропромышленном комплексе демонстрируют устойчивый рост. По итогам 2025 года товарооборот вырос на 36% и превысил $1,9 млрд. В транспортно-логистической сфере Казахстан сохраняет ключевую роль в сухопутных перевозках между Китаем и Европой: через территорию республики проходит более 85% грузопотоков. По итогам 2025 года железнодорожные перевозки между Казахстаном и КНР достигли 35,6 млн тонн с ростом на 11%. 

В городе Далянь Премьер-министр принял участие в сессии, посвященной инициативе «Один пояс, один путь». Выступая на заседании, Олжас Бектенов отметил, что Казахстан, расположенный в сердце Евразии, обеспечивает доступ к рынку порядка 1,7 млрд потребителей. За последние 7 лет на развитие транспортно-транзитной инфраструктуры было направлено более $35 млрд. Реализован ряд крупных проектов, включая контейнерный хаб в Актау, сухой порт в Сиане, вторые пути железной дороги «Достык-Мойынты» и др.

Внимание уделено пяти приоритетным направлениям дальнейшего развития инициативы «Один пояс, один путь»: укреплению инфраструктурной взаимосвязанности, формированию цифрового Среднего коридора, продвижению «зеленой» повестки, а также расширению торговли, инвестиций и финансовых механизмов.

«Реализация инициативы «Один пояс, один путь» ясно продемонстрировала одну вещь: когда расширяется взаимосвязанность, множатся и возможности. Казахстан и Китай являются ярким примером этого. Шелковый путь всегда процветал благодаря открытости, доверию и готовности объединять усилия. Казахстан сохраняет приверженность этому духу. Мы считаем себя надежным партнером Китая и ключевым мостом между регионами. В то же время мы в равной степени открыты для амбициозных, взаимовыгодных проектов со всеми партнерами, разделяющими это видение. В конечном счете взаимосвязанность – это не только инфраструктура. Это люди, благополучие и совместный прогресс», —  подчеркнул Бектенов.

В работе сессии также приняли участие руководители правительств ряда стран, представители экспертного и научного сообществ. Обсуждены перспективы дальнейшего продвижения инициативы «Один пояс, один путь», ее влияние на экономическое развитие стран-участниц, перестройку торговых потоков и цепочек поставок, вопросы цифровой инфраструктуры и перспективы инициативы до 2040 года.

#сотрудничество #экономика #КНР

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