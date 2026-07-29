Крупнейший музей естественной истории в мире открыли в Китае

Шэньчжэнь — китайская столица робототехники и искусственного интеллекта — давно превратился в настоящий полигон для самых смелых архитектурных экспериментов. Огромный мегаполис, известный своими футуристическими небоскребами и технологическими компаниями, пополнился еще одним выдающимся сооружением, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © B+H Architects

После четырех лет строительства здесь открылся Музей естественной истории Шэньчжэня, который уже называют одним из самых впечатляющих музеев подобного рода в мире.

В отличие от большинства современных зданий города, стремящихся ввысь, новый музей органично вписан в окружающий ландшафт. Он расположен в районе Пиншань на берегу озера Яньцзы. Комплекс занимает территорию свыше 105 тысяч квадратных метров и стал одним из крупнейших музеев естественной истории на планете. Это также первое учреждение такого профиля, обслуживающее весь юг Китая, включая Шэньчжэнь, Гонконг, Гуанчжоу и многие другие крупные города региона.

Проект разработали датское архитектурное бюро 3XN совместно с компаниями B+H Architects и Zhubo Design. Здание напоминает гигантскую плавную скульптуру, словно выросшую из окружающего ландшафта. Одной из его главных особенностей стала открытая крыша, по которой посетители могут свободно гулять, как по городскому парку. Вместо привычной смотровой площадки архитекторы создали полноценное общественное пространство, откуда открываются панорамные виды на водно-болотные угодья и озеро Яньцзы.

Авторы проекта стремились не противопоставить архитектуру природе, а сделать ее естественным продолжением окружающей среды. Даже не заходя внутрь здания, посетители могут наслаждаться прогулками и живописными видами.

Официально открывшийся 28 июля музей — это не просто огромное выставочное пространство с коллекцией ископаемых. Одновременно он является современным научно-исследовательским центром, образовательной площадкой и комплексом лабораторий. В его составе работают исследовательские лаборатории, фондохранилища научных коллекций и специализированные помещения, предназначенные для работы антропологов, зоологов, геологов, палеонтологов и других специалистов.

Создатели ставят перед музеем амбициозную задачу — превратить его в один из ведущих международных центров исследований в области естественной истории, сохранив при этом статус открытого образовательного пространства для посетителей всех возрастов. Для любителей астрономии здесь также оборудована собственная обсерватория.

Экспозиция музея охватывает практически всю историю нашей планеты — 4,6 миллиарда лет. Посетители проходят путь от возникновения Земли и появления первых живых организмов через эпоху динозавров к расцвету млекопитающих и появлению человека. Это классическое повествование музея естественной истории, но выполненное с использованием самых современных технологий.

Особое место занимает природа юга Китая. Значительная часть выставок посвящена уникальному биоразнообразию провинции Гуандун и дельты Жемчужной реки — одному из богатейших природных регионов страны, о существовании которого многие иностранные туристы даже не подозревают.

Хотя музей уделяет большое внимание динозаврам — их реалистичные модели размещены сразу в нескольких выставочных галереях, — кураторы сознательно сделали акцент и на современной живой природе региона.

Экспозиции показывают, как на протяжении миллионов лет менялись различные виды животных и растений, каким образом происходила их эволюционная адаптация и какие природоохранные программы сегодня помогают сохранить редкие экосистемы.