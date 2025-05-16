Рассмотрены актуальные вопросы деятельности инвесторов в стране, их вклад в развитие внутристрановой ценности

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

По поручению Главы государства Правительством принимаются системные меры по улучшению делового климата, росту темпов диверсификации экономики. Это позволит обеспечить дополнительный приток капитала, нарастить ресурсный потенциал и запустить новые промышленные производства.

Премьер-министр подчеркнул нацеленность на тесное взаимодействие с инвесторами для реализации новых проектов в приоритетных отраслях экономики, обеспечения глубокой локализации и расширения занятости.

«Как отметил Глава государства, в текущих геополитических и экономических условиях приоритетом является создание благоприятной среды для повышения предпринимательской активности за счет привлечения частных инвестиций. Мы заинтересованы совместно с вами создавать новые производства в Казахстане, способствующие росту занятости и глубокой локализации. Важно раскрыть потенциал новых направлений сотрудничества и реализовать прорывные проекты в приоритетных секторах экономики. У нас для этого созданы все условия. Правительство Казахстана открыто к конструктивному диалогу и готово совместно находить решения, способствующие развитию нашей страны», — отметил Олжас Бектенов.

В ходе заседания заслушаны доклады совместных рабочих групп по вопросам реализации инвестиционной политики; здравоохранения и развития фармацевтической промышленности; энергетики, экологии и нефтегазовой отрасли; трудового законодательства, развития человеческого капитала; цифровизации. Выступили председатель правления Ассоциации «Казахстанский Совет иностранных инвесторов», управляющий партнер EY в странах Центральной Азии и Кавказа Ерлан Досымбеков, управляющий директор ExxonMobil Kazakhstan Inc. Сесиль Ролин, директор по маркетингу и сбыту в Республиках Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан ТОО «Кнауф Гипс Капчагай» Димитрий Пропп, управляющий партнер и исполнительный директор KPMG Caucasus and Central Asia Сакен Жумашев, генеральный директор АО «Химфарм» Адам Алексеюк, управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития Хусейн Озхан.

Спикеры отметили, что предстоящая работа будет направлена на совершенствование экологического регулирования, облачных технологий и искусственного интеллекта, миграционных норм, цифровизацию процессов в сфере недропользования, усиление межведомственной координации по вопросу падения уровня Каспийского моря, привлечение инвестиций и технологий в здравоохранение.

С комментариями по поднятым инвесторами вопросам выступили руководства министерств национальной экономики, энергетики, труда и социальной защиты населения, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, здравоохранения.

Так, в Казахстане реализуется ряд системных мер по улучшению делового климата. Принят Закон «О промышленной политике», предусматривающий поддержку локальных поставщиков и их интеграцию в цепочки добавленной стоимости. Актуализирована Концепция инвестиционной политики до 2029 года, нацеленная на формирование устойчивой бизнес-экосистемы. Запущена Национальная цифровая инвестиционная платформа, упрощающая этапы реализации проектов. Обеспечена инфраструктурная поддержка — инвесторам предоставляются готовые производственные площадки в специальных экономических, индустриальных и малых промышленных зонах. Проводится работа по заключению долгосрочных договоров и офтейк-контрактов для загрузки действующих производств и привлечения новых участников.

По итогам заседания Премьер-министр поручил государственным органам и организациям проработать озвученные вопросы и рекомендации.