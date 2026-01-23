Бектенову показали работу по разъяснению налоговой реформы

Премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с цифровой инфраструктурой Центра электронных финансов (ЦЭФ) и проводимой работой по разъяснению населению и бизнесу налоговой реформы в рамках задач, поставленных Президентом в Послании народу и на Национальном курултае, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе посещения была продемонстрирована работа Единого контакт-центра. Консультирование налогоплательщиков проводится по трехуровневой системе: первичные разъяснения, поддержка и внесение изменений в информационные системы. Всего с начала января текущего года поступило около 135,5 тыс. обращений посредством телефонных звонков через бесплатную линию 1414, мессенджеров и чат-ботов с ИИ, предоставляющим моментальные ответы на вопросы.

Ежедневно операторами принимается в среднем порядка 13-14 тыс. обращений. При этом порядка 7 тыс. из них были связаны с вопросами налоговой реформы, социальными платежами и др. В случае необходимости звонки и сообщения граждан и бизнеса перенаправляются в профильные подразделения для анализа и принятия системных решений.

«Как отметил Глава государства в своем выступлении на Национальном курултае, с введением новых норм Налогового кодекса, наша задача обеспечить ровный, бесконфликтный «фискальный транзит». Выстроить эффективную систему взаимодействия с населением и бизнесом. Мы формируем справедливую и эффективную налоговую систему и постепенно движемся к формированию культуры уплаты налогов. Важно стимулировать сознательный подход – внести вклад в развитие родного края через выплату налогов. О подобной форме патриотизма и говорил Президент. Уже сегодня мы видим, что бизнес плавно адаптируется к принципам Справедливого Казахстана. За 2025 год субъектами бизнеса было самостоятельно доначислено свыше 750 млрд тенге налогов», — отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул, что Налоговая реформа, как и все нововведения, безусловно, несет в себе сложности и новые вызовы. Тем не менее, деловая активность в Казахстане продолжает расти. По данным Минфина, за 2025 год в стране зарегистрировано 480 тыс. новых юридических лиц. За первые 20 дней этого года – еще 22 тыс. субъектов, что свидетельствует о том, что негативные прогнозы о якобы массовом закрытии бизнеса не подтверждаются. Но при выявлении норм, явно препятствующих деятельности бизнеса, они должны быть обобщены и внесены предложения по их корректировке.  

Акцент сделан на доступном и качественном разъяснении населению проводимых в стране реформ, направленных на упрощение налогового администрирования и снижение бюрократических процедур.

ЦЭФ является ключевым сервисным инструментом взаимодействия граждан, бизнеса и государственных органов. Основной объект цифровой инфраструктуры Министерства финансов обеспечивает консультационные услуги налогоплательщикам, техническое сопровождение и администрирование информационных систем. Подразделения размещены в новом здании, объединившем все службы на одной площадке, что в свою очередь повысило уровень информационной безопасности.

Помимо консультаций специалисты ЦЭФ обеспечивают функционирование 21 информационной системы, отвечающей за фискальную и бюджетную политики. Кроме того, Центр выступает государственным оператором по таким направлениям, как сопровождение интегратора бюджетного процесса, операторская и сервисная поддержка портала госзакупок и др.

По итогам посещения объекта Премьер-министр поручил Министерству финансов обеспечить все необходимые условия для дальнейшей технологической модернизации ЦЭФ и увеличения мощностей по обработке обращений граждан через все каналы связи.

#реформы #налоги #Бектенов #кол-центр

