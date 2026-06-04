Налоговые системы Казахстана и Узбекистана сравнил известный экономист

- Задискутировал по условиям бизнеса в Узбекистане и посмотрел новшества в их налоговом кодексе. Несмотря на жёсткие дискуссии, которые у нас идут, в Казахстане все равно остаётся налоговый рай, в том числе и для малого бизнеса. Ставки налогов ниже, платежи быстрее, эффективнее и либеральнее, а административное давление на порядок ниже. Так что, с точки зрения налогов, то либерализованный, упрощеннный и менее жёсткий налоговый кодекс Узбекистана гораздо жёстче и более тяжёлый для МСБ, чем наш.

Там для малого бизнеса упрощённый НДС (но по сути налог с оборота) 6%. У нас подоходный (но по сути налог с оборота) 4% с возможностью понижения до 2% на региональном уровне. У них постановка на полный (общеустановленный) учет с 200 млн тенге, у нас с 2,5 млрд - сильная разница, - заметил эксперт.