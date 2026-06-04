Налоговые системы Казахстана и Узбекистана сравнил известный экономист

Налоги,Мнения

Экономист Айдархан Кусаинов поделился в Фейсбуке своим мнением по поводу налоговой системы Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- Задискутировал по условиям бизнеса в Узбекистане и посмотрел новшества в их налоговом кодексе. Несмотря на жёсткие дискуссии, которые у нас идут, в Казахстане все равно остаётся налоговый рай, в том числе и для малого бизнеса. Ставки налогов ниже, платежи быстрее, эффективнее и либеральнее, а административное давление на порядок ниже. Так что, с точки зрения налогов, то либерализованный, упрощеннный и менее жёсткий налоговый кодекс Узбекистана гораздо жёстче и более тяжёлый для МСБ, чем наш.

Там для малого бизнеса упрощённый НДС (но по сути налог с оборота) 6%. У нас подоходный (но по сути налог с оборота) 4% с возможностью понижения до 2% на региональном уровне. У них постановка на полный (общеустановленный) учет с 200 млн тенге, у нас с 2,5 млрд - сильная разница, - заметил эксперт.

Ну а по платежам/налу, цифровизации, администрированию, по его мнению, Казахстан вообще очень далеко. Либерализация в этих вопросах для жителей РК уже давно незамечаемая норма.

- Как я уже много раз говорил, наша проблема не в налогах ,- они у нас низкие, очень низкие - мы практически офшор как в мире, так и на пространстве СНГ. Проблема в том, что наш производственный бизнес не стартует даже в этих условиях. Объективно с точки зрения налогов и администрирования мы остаёмся в топе ЦА и СНГ - у нас легче, проще и эффективнее делать бизнес. Но макроэкономика это не только налоги, - добавил Кусаинов.

#налоги #мнение #эксперт

Популярное

Все
Шанырак под небесно-голубым флагом
Ошибок быть не может
В соответствии со стандартами
Сделано с добрым сердцем
С уверенностью – в будущее
Увеличится загрузка предприятий
Три фактора конституционной реформы
Закон Республики Казахстан
Поселил на поле «цифру»
С заботой о гражданах
Открылся новый реабилитационный центр
Реформирование дошкольного и начального образования обсудили в правительстве
Ужесточен контроль качества дорожных работ
Исполнение поручений Президента: масштабную систему поддержки граждан выстроили в РК
Новые объекты открыли ко Дню защиты детей
Инклюзию до сих пор измеряют пандусами
Карметкомбинат модернизируется
Мудрый, добрый, человечный...
От бумажных отчетов в электронный формат
Книга – источник знаний
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Административной юстиции – пять лет
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Астанчан приглашают принять участие в юбилейном международном полумарафоне
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
Сарсенгали Абдыманапову и Ермеку Жангельдину вручили госнаграды от имени Президента
Система не прощала веры: в чем феномен новой книги Хайдара Байзакова
Жанатас: большой трансфер инноваций
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
В Актау откроется консульство РФ
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Как сделать бизнес экологичным?
Ученики завоевали более 1 000 медалей
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Город, соединявший континенты
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Где в мире больше всего рождается детей
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане

Читайте также

В чем отличие налоговых систем Казахстана и Узбекистана
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Казахстан-Россия: прагматизм в действии
Реорганизация предприятий с целью уклонения от налогов учас…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]