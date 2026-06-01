В чем отличие налоговых систем Казахстана и Узбекистана

Налоги

Налоговые системы Казахстана и Узбекистана сравнили авторы телеграм-канала QZ Economy. Талдау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Буквально на днях - 26 мая - президент Узбекистана подписал указ с сильным названием “О создании еще более благоприятных экономических и административных условий для роста субъектов малого бизнеса”.

"Звучит амбициозно. Поэтому мы решили посмотреть на некоторые, самые интересные на наш взгляд налоговые инновации в соседнем государстве, а затем сравнить с тем, как обстоят дела у нас. Будет интересно.

Итак, первое. Указ предусматривает повышение порога перехода малого бизнеса на общеустановленный режим налогообложения (то есть с упрощенки на обычный режим). Теперь предельный размер выручки для перехода на общеустановленный режим увеличили с 1 млрд сум до 5 млрд (это 12 тысяч базовых расчетных величин, аналог нашего МРП). В тенге - чуть менее 200 млн.

Рост сразу в пять раз выглядит более чем солидным. Но у нас с 1 января этого года на обновленном режиме упрощенной декларации порог 600 тысяч МРП или 2,6 млрд тенге. В 13 раз больше, чем в Узбекистане, да еще и с освобождением от НДС и социального налога. Другими словами, наши соседи продвинулись в плане льгот, но разница пока непреодолима", - говорится в публикации.

Еще один момент - это введение упрощенного порядка по НДС. По данным телеграм-канала, с 1 июня бизнес в общепите, торговле и сфере услуг в Узбекистане имеет право на добровольное применение упрощенного порядка уплаты НДС.

Ставка идет в размере 6% от оборота, а налог на прибыль платить будут по нулевой ставке % с отменой обязанности по представлению отчетности. Что интересно, права на зачет входящего НДС нет, как нет и льгот и возврата НДС. Просто пониженная ставка.

Тем временем, в Казахстане для такого бизнеса есть спецналоговый режим на упрощенной декларации с уплатой подоходного налога. Базовая ставка подоходного налога - 4% с возможностью уменьшения или увеличения на половину - от 2% до 6% по решению маслихатов. А НДС в этом режиме не предусмотрен вовсе - налог высчитывают с оборота без учета затрат. А НДС у нас администрируют через электронные счета-фактуры и контрольно-кассовые машины.

"Из этого видно, что Узбекистан введением пониженной ставки начинает бороться с дроблением бизнеса и стимулирует добровольный его переход к работе с НДС. Мы же уже перешли на цифровой контроль и администрирование через ЭСФ и аналитические инструменты, а для борьбы с дроблением есть ограничение по вычетам при взаиморасчетах с субъектами, которые применяют “упрощенку”.

То есть имея более зрелую систему и пройденный путь, мы вышли на следующий этап развития. Узбекистан пока только догоняет", - говорится в публикации. 

Третий момент - вновь про администрирование НДС, которое в Узбекистане начинают упрощать, а процедуры его возврата - автоматизировать. Посмотрим на детали, продолжили авторы текста. 

Свидетельство плательщика НДС теперь будет исключительно учетным документом и не может быть мерой воздействия на бизнес. со следующего года возврат НДС для налогоплательщиков будет автоматическим, но только для предпринимателей с низким уровнем риска, а сумма превышения НДС ограничена 10 млн сумов (или 425 тысяч тенге). Не так уж и много в реальности - более-менее работающий и серьезный бизнес ждет старая система с человеческими факторами.

Ну и до октября этого года должны внедрить систему автоматического возврата НДС на основе анализа электронных счетов-фактур и налоговой отчетности в режиме реального времени.

У нас же свидетельство плательщика НДС полностью отменили с этого года, и весь учет идет через электронный реестр плательщиков НДС, резюмируется в сообщении.

#Казахстан #Узбекистан #налоги

