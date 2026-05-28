Реорганизация предприятий с целью уклонения от налогов участилась в Казахстане

Подробнее об этом проинформировали в КГД

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Органы госдоходов проводят работу по выявлению и пресечению схем уклонения от уплаты налогов. Одной из таких схем является использование процедуры реорганизации предприятий в целях получения необоснованной налоговой выгоды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГД Минфина

Как уточняется, в обычной практике реорганизация бизнеса осуществляется для расширения деятельности, оптимизации бизнес-процессов, слияния или поглощения компаний. Вместе с тем в последние годы участились случаи использования данной процедуры для уклонения от исполнения налоговых обязательств, в том числе по налогу на добавленную стоимость (НДС).

Так, органами государственных доходов установлены 263 юридических лица, использовавших превышение НДС при реорганизации на общую сумму 31,7 млрд.тенге за период с 2021 по 2024 годы.

В соответствии с нормами Налогового кодекса указанные суммы были списаны, в результате чего в бюджет поступило 3 млрд.тенге, а также уменьшено превышение НДС на сумму 20 млрд.тенге.

Правомерность действий органов государственных доходов подтверждена судебной практикой. На сегодня кассационные суды рассмотрели более 10 дел, и все решения вынесены в пользу органов госдоходов.

В целях пресечения подобных схем в Налоговый кодекс внесены изменения.

С 1 января 2026 года процедура реорганизации осуществляется только после проведения налогового администрирования, предусматривающего:

- проведение камерального контроля при применении упрощенного порядка исполнения налогового обязательства;

- проведение налоговой проверки в остальных случаях.

Применение упрощенного порядка с проведением камерального контроля допускается при соблюдении ряда условий, в том числе отсутствия регистрации в качестве плательщика НДС в течение срока исковой давности, незначительных объемов оборота и отсутствия налоговой задолженности и иных факторов риска.

Указанные нормы предусмотрены Правилами исполнения налогового обязательства при реорганизации, утвержденными приказом от 31 октября 2025 года №654 «О некоторых вопросах исполнения налогового обязательства при ликвидации, реорганизации и прекращении деятельности налогоплательщиками».

Кроме того, превышение НДС свыше 300-кратного размера МРП может быть передано правопреемнику только при условии подтверждения достоверности таких сумм по результатам комплексной налоговой проверки.

КГД призывает налогоплательщиков соблюдать принципы добросовестного налогообложения и напоминает об ответственности за нарушение требований налогового законодательства.