Сервис уплаты налогов на ФОТ в один клик презентовали в Астане

Вопрос упрощения механизма уплаты налогов и социальных платежей с фонда оплаты труда неоднократно поднимался предпринимателями и бухгалтерским сообществом

Фото: пресс-служба правительства

На заседании Проектного офиса внедрения Налогового кодекса, прошедшем под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, Комитет государственных доходов презентовал проект нового сервиса в Кабинете налогоплательщика, который позволит работодателям производить расчеты и уплату обязательных платежей с фонда оплаты труда в одно нажатие, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Вопрос упрощения механизма уплаты налогов и социальных платежей с фонда оплаты труда неоднократно поднимался предпринимателями и бухгалтерским сообществом и ранее рассматривался на площадке Проектного офиса.

Сегодня работодатели осуществляют порядка 7-8 различных социальных платежей за работников, каждый из которых рассчитывается по отдельной методике. Новый сервис позволит автоматически рассчитывать все необходимые платежи с учетом действующих льгот и особенностей отдельных категорий работников, а также формировать и направлять платежные документы в банк.

Благодаря интеграции с государственными информационными системами сервис сможет учитывать статус работников и применять соответствующие режимы расчета. Также предусматривается возможность ведения табеля рабочего времени, на основании которого будут автоматически производиться необходимые начисления.

Ожидается, что внедрение сервиса позволит существенно снизить административную нагрузку на субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе отказаться от необходимости представления формы 200.00.

Как отметил председатель Комитета государственных доходов Жандос Дуйсембиев, использование сервиса будет полностью добровольным. На первом этапе механизм планируется внедрить для субъектов малого и среднего бизнеса, а в дальнейшем распространить и на крупные предприятия, после интеграции с бухгалтерскими системами.

Сервис позволит автоматизировать расчеты по социальным платежам, минимизировать ошибки при заполнении документов и повысить прозрачность расчетов между работодателем и работником.

Пилотный запуск сервиса планируется в сентябре текущего года. В случае успешной апробации его внедрение на постоянной основе предполагается с января 2027 года.

Также на заседании рассмотрен вопрос расширения перечня доходов, не облагаемых индивидуальным подоходным налогом, в случае прекращения обязательств физического лица по кредиту в рамках Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов.

Государственные органы совместно рассмотрят действующие исключения из обложения доходов на предмет необходимости внесения дополнений, в том числе с учетом базового подхода по социальной карте семьи, а также наличия физических лиц, пострадавших вследствие мошеннических схем при выдаче кредитов.

Кроме того, участники заседания поддержали предложение о возобновлении выдачи налоговыми органами сертификатов резидентства Республики Казахстан иностранным гражданам.

Необходимость возврата к ранее действовавшему механизму связана с практическими вопросами, возникающими у банков второго уровня при определении налогового статуса иностранных клиентов и применении соответствующего режима налогообложения по банковским вкладам.

Предложение банков второго уровня было поддержано участниками заседания.