Речь также идет о закрытии программ и проектов, которые "не соответствуют приоритетам президента Дональда Трампа"

© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

Административно-бюджетное управление Белого дома разослало в госведомства уведомление о необходимости подготовить планы массовых увольнений и сокращений персонала на случай наступления 1 октября шатдауна - приостановки работы федерального правительства. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета Politico, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

В отличие от обычной практики, когда сотрудники федеральных ведомств во время шатдауна массово отправлялись в отпуска, в этот раз речь идет об увольнении и сокращении ставок в штатном расписании, а также закрытии программ и проектов, которые "не соответствуют приоритетам президента Дональда Трампа".

Газета отмечает, что в предыдущие годы сокращенных сотрудников вновь набирали на работу сразу после возобновления финансирования. Однако теперь такая возможность не предусматривается.

"На этот раз директор Административно-бюджетного управления Рассел Воут использует угрозу ликвидации рабочих мест в качестве инструмента давления, повышая ставки в противостоянии [республиканцев] с демократами в Конгрессе по поводу государственных расходов", - подчеркивает Politico.

Как сообщил источник издания в Административно-бюджетном управлении, независимо от наступления шатдауна продолжат работу программы социального страхования, медицинской помощи и поддержки ветеранов. Также продолжится финансирование вооруженных сил, правоохранительных органов, служб миграционного и пограничного контроля и авиадиспетчеров.

Президент США Дональд Трамп 19 сентября допустил приостановку работы федерального правительства страны, если республиканцы и демократы в Конгрессе к 1 октября не достигнут консенсуса по законопроекту о выделении дополнительного финансирования. Сенат 19 сентября отклонил два законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства. Разработанный республиканцами и одобренный в нижней палате законопроект получил поддержку 48 законодателей, а документ, разработанный демократами в Сенате, поддержали 47 законодателей. Таким образом, Сенату не удалось принять законопроект, который предотвратил бы возможную приостановку работы правительства 1 октября. Как отмечают американские СМИ, это резко увеличивает вероятность шатдауна, поскольку на следующей неделе Конгресс уйдет на перерыв.

В марте Трамп подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до окончания финансового года, который завершится 30 сентября. Это позволило предотвратить шатдаун, грозивший наступить 15 марта, который обернулся бы остановкой работы ряда правительственных ведомств и программ, временным прекращением выплаты жалования сотням тысяч госслужащих, многие из которых были бы отправлены в неоплачиваемый отпуск.

С 1977 года такое финансирование прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период шатдауна составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года - в первый президентский срок Трампа.